Frente común en la Junta General de Asturias en apoyo a las reivindicaciones de las plantillas del ERA y Bienestar

Unanimidad total en los grupos de la oposición en la Junta General del Principado en la defensa de las reivindicaciones de las plantillas de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) ... y de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, cuyos comités de empresa iniciaron el lunes un encierro indefinido en el Easmin, el edificio sede de la Consejería de Hacienda.

Tanto PP como Vox y los dos diputados del Grupo Mixto, Adrián Pumares, de Foro, y Covadonga Tomé, de Somos Asturies, se mostraron de acuerdo con la protesta e hicieron llamamientos al presidente del Principado, Adrián Barbón, a retomar las riendas de la negociación. Dentro del propio Gobierno, el socio del PSOE, Convocatoria por Asturias, también rompió una lanza en favor de las plantillas y pidió «agilidad en la negociación», petición dirigida a Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar.

Así lo explicó Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturias. «La negociación se debe de enmarcar en un proceso de refuerzo de la calidad del sistema público, que está ya abierta. Necesitamos llegar a acuerdos sobre lo público, porque es la garantía de la mejores condiciones posibles para los servicios y la atención a la ciudadanía». Por ello, considera «necesario que se agilice la negociación entre los representantes de la plantilla y la consejera».

Desde la oposición, la primera en hablar fue Beatriz Polledo, portavoz del PP en materia de Derechos Sociales y Bienestar. Entiende ella «justificado» el encierro por unas plantillas que «se sienten engañadas y ninguneadas por este Gobierno». Según afirmó, «tenemos un presidente, Adrián Barbón, al que se le llena la boca con el Estado de Bienestar, pero luego vemos como lo hace a costa del esfuerzo de los trabajadores».

Recuerda que las reivindicaciones «son de años atrás y desde el PP llevamos machaconamente insistiendo en la Junta sobre ellas». En un paso más allá, dijo que «les damos nuestro apoyo cada año con las enmiendas presupuestarias».

Desde Vox, Sara Álvarez Rouco cree que «no solo es que estos comités califiquen a la consejera de mentirosa, sino que la sucesión de hechos desde que asumió el cargo demuestra la incapacidad de Marta del Arco para resolver el caos que reina en su departamento». Considera que tanto la consejera «como los suyos están retratados a los ojos de toda Asturias como lo que son, incompetentes, falsos e incumplidores».

Lo mismo opina Adrián Pumares. El portavoz de Foro, cree que Marta del Arco «tiene un problema de credibilidad: no cumple con sus compromisos», y aseguró que «la plantilla del ERA lleva demasiado tiempo de abandono. Si de verdad Barbón apostase por las residencias públicas, no haría oídos sordos». También Covadonga Tomé señala que «las reivindicaciones de las compañeras del ERA y Bienestar no son nuevas y son legítimas», por lo que urge «escucharlas y mantener con ellas una conversación transparente».