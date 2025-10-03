Los juzgados asturianos de violencia de género se quedan sin refuerzos

Olga Esteban Gijón Viernes, 3 de octubre 2025, 15:54 Comenta Compartir

Advirtieron de que la situación estaba llamada al «colapso» y de que eran necesarios los refuerzos. Pero estos no van a llegar a Asturias, al menos por el momento. Porque la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer medidas de apoyo para reforzar 23 juzgados con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer en las Comunidades Autónomas de Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Asturias se ha quedado fuera. En todos los casos, informa el CGPJ, las medidas fueron solicitadas por los presidentes o por las Salas de Gobierno de los distintos Tribunales Superiores de Justicia y se han aprobado con el informe favorable del Servicio de Inspección del CGPJ. La duración de los refuerzos, que cuentan con autorización económica previa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se prolongará inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Tampoco se han incorporado por el momento nuevos jueces. El Gobierno aprobó en su momento la creación de 50 plazas para estos juzgados, pero su incorporación será progresiva hasta diciembre. Hasta entonces se habían comprometido refuerzos temporales que, dicen los magistrados, tampoco han llegado. De las 50 plazas creadas en España, 8 entran en funcionamiento en octubre en las secciones de violencia sobre la mujer de Ayamonte y Marbella (Andalucía); Arona (Canarias); L'Hospitalet de Llobregat (Cataluña); Llíria y Vila-Real (Comunidad Valenciana); Manacor (Baleares) y Arganda del Rey (Madrid). Está previsto que las 42 restantes entrarán en funcionamiento en diciembre cuando se creen los correspondientes Tribunales de Instancia.

Las juezas titulares de los juzgados de Violencia de Gijón y Oviedo, y la anterior de Oviedo, firmaron el comunicado al que se unieron magistrados de todo el país (hasta un total de 123) criticando que no se han tomado las medidas oportunas para que dichos juzgados puedan desempeñar las nuevas competencias que ostentan desde hoy, a saber, los delitos sexuales fuera de la pareja o expareja y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, así como matrimonios forzados y mutilación genital femenina. Lamentan que esto llegue a juzgados ya «sobrecargados» sin disponer de los medios suficientes y no han ocultado su preocupación por cómo puede afectar a la atención a las víctimas.

Los jueces, también las asturianas, han advertido que en las actuales condiciones la situación es inasumible. Hay que tener en cuenta la cantidad de casos que llegan a estos juzgados solo de violencia de género. En el primer trimestre del año, Asturias registró diez denuncias al día. Entre enero y marzo, en Asturias se presentaron 888 denuncias por violencia de género, lo que se traduce en un incremento del 9,2 respecto al mismo periodo del año anterior. Solo el juzgado especializado de Gijón atiende unos 1.500 asuntos al año.

2.214 casos

Al finalizar agosto se contabilizan en la comunidad 2.214 casos de violencia activos en el sistema del Viogen, de los que 1.842 son de riesgo bajo (ha desaparecido la categoría de riesgo 'no apreciado'), 353 de riesgo medio y 19 de riesgo alto. 26 menores tienen algún tipo de riesgo de sufrir una agresión.

Además de eso, también al finalizar agosto 671 asturianas contaban con el sistema Atenpro, el dispositivo con un único botón de llamada y que pone en contacto inmediato a la víctima de malos tratos con el sistema de protección y 64 agresores tenían instalado el sistema de seguimiento telemático de las medidas de alejamiento.

Mientras tanto, los jueces denuncian que no solo no se han dotado a los servicios de los apoyos comprometidos (el ministro de Justicia aseguró que se crearían un 50% más de plazas destinadas a las Secciones de Violencia sobre la Mujer), sino que ni siquiera «se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas».

Ante esta situación, el Sindicato Profesional de Justicia ha solicitado por escrito a la Viceconsejería de Justicia del Principado de Asturias el refuerzo urgente de medios materiales y personales en los Juzgados y Secciones de Violencia sobre la Mujer. Según el sindicato, la asunción de las nuevas competencias «puede quedar en papel mojado sin los recursos necesarios para aplicarla».

«El incremento de carga de trabajo es inminente y las plantillas actuales son claramente insuficientes. Si no se refuerzan los juzgados desde este mismo mes de octubre, no sólo no se avanzará en la protección de las mujeres, sino que se generará un efecto contrario al pretendido: más retrasos y más riesgos de revictimización«, lamenta Jéssica Ramos, Delegada Sindical de SPJ-USO Asturias.

