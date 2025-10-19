El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; el presidente del Principado, Adrián Barbón; la viuda de Antonio Trevín, Luisa Fernández Lledías, y la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo.

«Ni el mar ni el tiempo erosionarán jamás el recuerdo de Antonio Trevín»

El Gobierno regional rinde homenaje a quien fuera presidente del Principado y alcalde de Llanes, recientemente fallecido, dando su nombre al puerto de la villa

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:41

El Gobierno de Asturias rindió este domingo en Llanes un emotivo homenaje a quien fuera presidente del Principado y alcalde del municipio, Antonio Trevín Lombán, dando su nombre al dique del puerto. El acto, en el que participaron el presidente del Principado y una amplia representación institucional, incluida la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, reunió a numerosas autoridades y vecinos que quisieron recordar la figura del político llanisco, fallecido el pasado mes de julio.

El presidente asturiano, Adrián Barbón, destacó durante su intervención la profunda vinculación de Trevín con el concejo, hasta el punto de que «hizo de Llanes su patria». Recordó además el impulso que el exalcalde dio a los Cubos de la Memoria, la obra de Agustín Ibarrola que transformó una escollera en uno de los símbolos más reconocibles del municipio. «Quería que sonara y resonara el nombre de Llanes en todo el mundo, no sólo en Asturias o en España, sino en todo el mundo. Y aquí se encontró con el arte de Ibarrola, con el proyecto de los Cubos de la Memoria», rememoró el presidente, quien dijo imaginarse cómo, en su etapa de alcalde, Trevín hizo soñar al artista con transformar un simple dique y unos cubos de protección comunes en cualquier puerto en algo más: «en algo mucho más representativo, que fuese incluso la expresión del alma de un pueblo». «Se compenetraron perfectamente el genio del artista con el genio del político que soñaba alto», celebró Barbón.

El presidente subrayó también dos valores que, dijo, definieron la trayectoria de Trevín: «su pasión por construir lo público» y «su espíritu de concordia». «Quería ser un político de tender la mano, de construir, no de crispar o tensionar», añadió, reivindicando ese ejemplo en una época «en la que tantas veces se devalúa la política».

Arriba, el hijo del pintor Agustín Ibarrola, José Ibarrola; la viuda de Antonio Trevín, Luisa Fernández Lledías y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, con la placa que da nombre al dique de Llanes como 'Presidente y alcalde Antonio Trevín'. En el medio, una foto del acto y, sobre estas líneas, Adriana Lastra y Antonio Trevín junto a la placa conmemorativa.
Y cerró su intervención con un guiño al mar de Llanes: «Sabemos que el tiempo desgasta, como desgasta los Cubos de la Memoria, pero estoy convencido de que, a pesar de ese paso del tiempo y de la erosión del mar, hay algo que no se erosionará jamás: el recuerdo de Antonio Trevín Lombán aquí, en Llanes, por siempre jamás.»

Tras sus palabras, el presidente entregó una placa conmemorativa a la viuda del exalcalde, Luisa Lledías, en un acto sencillo, pero profundamente emotivo, en el que también estuvo presente el hijo del pintor Agustín Ibarrola, y en el que el que el recuerdo de quien fuera once años alcalde de Llanes se sintió tan firme como el dique que ahora lleva su nombre.

