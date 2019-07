Un ganadero, trasladado a Cabueñes con cinco picaduras de avispa asiática Un especialista, durante la retirada del avispero en la finca de Quintueles. / PROTECCIÓN CIVIL VILLAVICIOSA El hombre, que no es alérgico, trabajaba en su finca de Quintueles cuando fue atacado por estos insectos y fue trasladado a Cabueñes DANI BUSTO VILLAVICIOSA. Lunes, 8 julio 2019, 01:31

Fue, como hace habitualmente, a repostar el pienso del cebadero para el ganado, en su finca. No se percató de que ahí se habían instalado un grupo de avispas y, con el movimiento, azuzó a las nuevas 'inquilinas', que se lanzaron contra él. Un ganadero de Quintueles fue atacado la tarde del sábado por varias avispas asiáticas y sufrió cinco picaduras, aunque su estado de salud no es grave, ya que el hombre no es alérgico al veneno de este tipo de insectos. Pese a todo, por seguridad, fue trasladado al Hospital de Cabueñes.

Tras conocerse el suceso, el Principado activó el protocolo de actuación para estos casos y un grupo de especialistas se desplazó a la finca para retirar el nido de avispas. Una vez allí, se comprobó que la especie correspondía al tipo vespa velutina nigrithorax, conocida más comúnmente como avispón asiático, una especie invasiva que se ha extendido por la cornisa cantábrica. De hecho, se teme que su expansión alcance el interior de la península en un corto periodo de tiempo.

También el pasado sábado, según anunció la asociación de vecinos de Quintueles a través de las redes sociales, los especialistas retiraron otro nido de avispa velutina que se había formado en el alero de la iglesia. La colmena, aseguran, albergaba a la reina y a otros seis ejemplares más.

Hasta el momento, en 2019 se han colocado unas 3.600 trampas con las que se capturaron cerca de 14.600 reinas. En contraste, en 2018 se capturaron 12.601 reinas con 1.918 trampas.

Solo entre abril y junio de 2019, la Sociedad de Servicios del Principado (Serpa) y los distintos servicios de bomberos neutralizaron o retiraron un total de 588 nidos, de ellos 277 embrionarios y 311 primarios o secundarios. Estas labores se realizan a diario por toda la región.

Los expertos consideran que uno de los sistemas más eficaces para presentar batalla contra este tipo de avispas es el uso de explosivos, de manera controlada, dentro de los nidos. Asturias ha sido la primera comunidad autónoma en regular el uso de material pirotécnico contra la velutina, y para ello se ha impartido un curso de veinticinco horas de formación teórico práctica.

Hace muy poco que el ataque de estas avispas dejó una víctima mortal en la región. Un joven de 32 años, después de varios días en coma tras ser picado por una velutina en El Llano (San Tirso de Abres), falleció el 1 de junio en el Hospital Universitario Central de Asturias.