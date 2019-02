El Principado llevará a la Fiscalía el caso de los menores de Allande sin escolarizar El diputado del PP Matías Rodríguez Feito (derecha), junto a una de las niñas afectadas y su madre durante una visita a Aguanes el pasado octubre. / E. C. Los padres rechazaron la propuesta de Educación de que vayan al colegio en Pola y pasen la semana en una residencia MARCO MENÉNDEZ Gijón Jueves, 7 febrero 2019, 20:53

La decisión de dos familias de irse a vivir a un pueblo abandonado en Allande puede acabar de mala manera. El asunto se trató este jueves en el pleno de la Junta General, donde el diputado popular Matías Rodríguez Feito reclamó el arreglo de una pista forestal para que los tres niños de la localidad de Aguanes puedan ir al colegio de Berducedo. El diputado leyó una carta escrita por los vecinos, lo que irritó al consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, quien indicó que el tema está ya en manos de los Servicios Sociales y «va a estar en manos de la Fiscalía de Menores».

El caso es que, según explicó Lastra, una de las familias «son unos señores de Huelva que vienen con dos niños a un pueblo deshabitado, sin acceso, saneamiento, luz ni agua y quieren que los niños vayan a la escuela de Berducedo. De la otra pareja, cuando la mujer dio a luz tuvo que ir un helicóptero a recogerla». Así planteó Lastra la situación de las dos familias e indicó que no pueden arreglar la pista forestal que lleva al pueblo porque no es titularidad del Principado y porque «la DGT dice que no es apta para circular, no es transitable. No está en condiciones para transportar niños con seguridad». Es más, aseguró que ni siquiera sería factible con un vehículo todo terreno.

Abundó el consejero que desde la Consejería de Educación «se les ofreció que fueran al colegio en Pola de Allande, con residencia durante la semana, y también les ofrecimos unas viviendas con servicios públicos». Y, según parece, las familias afectadas rechazaron estos ofrecimientos.

Fernando Lastra también rebatió el planteamiento de los populares sobre qué se hace con los impuestos que pagan los ciudadanos, cuando estas familias «viven del salario social y de ayudas del plan concertado». Indicó que se trata de una opción de vida respetable, pero reprochó el planteamiento de los populares al indicar que «ahora se han convertido en el Partido Popular antisistema».

También rechazó el consejero el presunto respaldo social de los vecinos de Allande a los afectados y que había puesto sobre la mesa Rodríguez Feito: «No toda la comunidad de Allande está al servicio de alguien que ha decidido vivir de otra manera. La mayoría está ya un poco harta». Por eso, Lastra indicó que lo prioritario en este caso es «que los niños vayan al colegio y se puedan desplazar a un punto de encuentro donde hay transporte para llevarlos a Pola». El Principado espera que la situación se solucione en breve.