El pueblo de Asturias que opta a tener la mejor iluminación navideña de España

A Cudillero no le hace falta ningún añadido para brillar, no en vano se trata de uno de los pueblos más bonitos de España. Sin embargo, el municipio asturiano pretende engalanarse aún más por Navidad y quiere hacerlo a través del concurso 'Juntos brillamos más' de Ferrero Rocher. De hecho, es una de las cinco localidades que opta a ser iluminada por la popular marca de bombones. El pueblo de Asturias compite con A Guarda, en Pontevedra, Bullas, en Murcia, Fuente del Maestre, en Badajoz y con Tejeda, en Las Palmas.

El alcalde de Cudillero, Carlos Valle Ondina, ha participado hoy en un encuentro con los regidores de los municipios organizado por la marca, donde ha defendido sus opciones frente al resto de candidatos que se juegan pasar a la siguiente fase. «Es una campaña de toda Asturias. Cudillero tiene un importante calado en la región y ahora toda la comunidad autónoma está unida por la campaña. A Ferrero Rocher le queda bien Cudillero y es una apuesta segura para que estas Navidades podamos brillar más que todo el año», ha dicho.

Las votaciones

El momento más esperado ha llegado cuando la organización ha mostrado a los alcaldes el estado actual de las votaciones pero sin revelar a qué pueblo correspondía cada resultado. El pueblo con más apoyos suma el 23,50% de los votos, seguido del segundo, con el 21,50%, el tercero, con el 19,65%, el cuarto con el 18,40% y el quinto con el 16,95%

«Hemos querido compartir con ellos la emoción de la recta final. Al ver lo ajustado que está el ranking sin saber qué barra corresponde a su pueblo, la reacción ha sido unánime: hay que seguir pidiendo el voto hasta el último minuto», explican desde Ferrero.

Tras una primera fase en la que se seleccionaron los cinco pueblos clasificados, la competición entra ahora en una carrera contrarreloj: el 30 de noviembre se anunciarán los pueblos que continúan en el proceso, momento en el que solo tres seguirán adelante. El proceso se repetirá en una tercera etapa, dejando solo a dos localidades para el gran duelo final. El ganador, que brillará con el alumbrado de Ferrero Rocher, se desvela el 15 de diciembre. Las votaciones permanecen abiertas en la web de la marca.

