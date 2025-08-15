El SOMA pide que la mina de oro de Salave sea declarada Proyecto estratégico

Sí a la mina de oro de Salave y sí a que sea declarada como Proyecto Estratégico. El SOMA-Fitag-UGT se ha adherido a ... las alegaciones presentadas por la Asociación por la Industrialización del Occidente de Asturias (IDOA), la de Auxiliares y de Servicios (AMINER) y el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste (COINME) para que este proyecto de explotación subterránea del yacimiento aurífero tapiego sea declarado Proyecto Industrial Estratégico Regional.

El paso dado por el sindicato es claro. Y lo hace justo cuando el proyecto se encuentra en periodo de información pública y cuando el PSOE de Tapia de Casariego, que tradicionalmente se ha opuesto al proyecto, ha abierto su agrupación para informar del mismo y que el Principado se mantenga distante de la propuesta.

La explotación del yacimiento de oro de Salave está impulsado por Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), la sociedad del fondo Black Dragon Gold que lleva años peleando para sacar adelante su proyecto para abrir una mina subterránea de oro en Salave (Tapia de Casariego). La sociedad asegura querer invertir más de 100 millones en año y medio, con los que generaría entre 150 y 200 empleos.

Mensaje al Principado

El SOMA-Fitag-UGT, que mantiene su influencia en la toma de decisiones de la Federación Socialista Asturiana (FSA), deja clara cuál es su posición al respecto. «En un momento en el que el mundo se vuelve loco por conseguir minerales considerados críticos, en un momento en el que otras comunidades dan muestra de fortaleza aprobando iniciativas estratégicas de minería, en Asturias no podemos renunciar a un proyecto moderno que permite convivir medio ambiente, actividad y territorio«.

Afirman desde el sindicato que la de Exploraciones Mineras del Cantábrico es una inversión «estratégica» que impulsaría la transformación socioeconómica de la zona, contribuiría a fijar población y que «estará perfectamente supervisada por nuestra normativa medioambiental, que es de las mejores y más exigentes de nuestro país».

Recuerdan desde el SOMA que el proyecto de explotación de Salave prevé la creación de hasta 150 puesto de trabajo directos, «priorizando la contratación local», lo que a su juicio supondría «un efecto dinamizador sobre el tejido empresarial y los servicios auxiliares de la zona».

Destacan desde el sindicato minero que la mina de oro sería subterránea, mediante un sistema de explotación «innovador» y que el proyecto se integra «plenamente» en la planificación urbanística vigente, «afectando a una mínima parte del territorio municipal, con la garantía de reversibilidad al término de la actividad».