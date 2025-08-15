El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lagunas de Silva, en Salave, en cuyo subsuelo se encuentra el yacimiento de oro que EMC quiere explotar. J. M. Pardo
Tapia de Casariego

El SOMA pide que la mina de oro de Salave sea declarada Proyecto estratégico

«En Asturias no podemos renunciar a una iniciativa moderna» que creará 150 empleos, recuerda el sindicato al Principado

D. Espina

Tapia de Casariego

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:34

Sí a la mina de oro de Salave y sí a que sea declarada como Proyecto Estratégico. El SOMA-Fitag-UGT se ha adherido a ... las alegaciones presentadas por la Asociación por la Industrialización del Occidente de Asturias (IDOA), la de Auxiliares y de Servicios (AMINER) y el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste (COINME) para que este proyecto de explotación subterránea del yacimiento aurífero tapiego sea declarado Proyecto Industrial Estratégico Regional.

