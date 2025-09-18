El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agentes de la Guardia Civil frente a la casa del ganadero asesinado.
Agentes de la Guardia Civil frente a la casa del ganadero asesinado. Damián Arienza / Vídeo: Aida G. Fresno

La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella

Los trabajos de la Guardia Civil avanzan y se centran en el entorno de 'Toño' Otero Toraño, de 60 años, y fallecido tras recibir numerosos golpes en su casa de Cuevas del Agua

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:47

La investigación del crimen del ganadero riosellano 'Toño' Otero Toraño ha sido decretada como secreta. La titular del juzgado de instrucción de Cangas de Onís (partido judicial al que pertenece la localidad de Cuevas del Agua, en Ribadesella) ha determinado el secreto de las actuaciones para preservar el contenido de las investigaciones realizadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.

Los trabajos policiales avanzan para esclarecer la muerte violenta del hombre de 60 años, quien falleció el pasado viernes 12 de septiembre tras recibir numerosos golpes en la cabeza en su propia vivienda. En la casa se encontraba su pareja y también la hermana de ella. Ambas relataron en las primeras declaraciones en el cuartel que la víctima había sido atacada por dos hombres encapuchados que habrían cometido el ataque a plena luz del día, a las 12 del mediodía, y en un pueblo como es Cuevas del Agua de difícil acceso (y por tanto escapatoria), pero con gran afluencia de turistas para visitar la 'cuevona', como era el caso del día del crimen.

Las primeras averiguaciones no habrían arrojado luz sobre la presencia de esos dos individuos en cuestión y la investigación se centra ahora en el entorno del ganadero, más aún cuando las testigos habrían caído en numerosas contradicciones en los días posteriores al fallecimiento.

