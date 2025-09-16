El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

María del Mar Berjón, seguida por su hermana, Magdalena, saliendo de la casa donde ocurrió el crimen. Damián Arienza
Crimen en Cuevas del Agua

La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»

María del Mar Berjón sostiene que uno de los encapuchados tenía perilla, que pusieron una manta en la cabeza a la víctima y ésta repetía que «no podía respirar»

Olaya Suárez / R. M.

Olaya Suárez / R. M.

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:00

Nuevos detalles sobre el asesinato de José Antonio Otero Toraño, Toño, ganadero que murió a golpes en Cuevas del Agua (Ribadesella). Su pareja, María del Mar Berjón, atendió a los medios de comunicación. Lo hizo con esfuerzo, diciendo que toma medicación, y reajustando algunos datos de la versión hasta ahora ofrecida junto a su hermana.

El sábado la hermana, Magdalena, explicó a EL COMERCIO que estaba en el piso superior, descansando, pero no escuchó nada. Aseguró que la agresión al ganadero y su pareja la ejecutaron dos encapuchados y fue muy rápida: «Mi hermana no puede decir nada de cómo eran. Estaba muy nerviosa, todo pasó muy rápido y solo acierta a decir que iban tapados y no vio nada ni tampoco dijeron nada».

Ayer María del Mar señaló ante las cámaras, que vio «a dos hombres entrar y salir», que los asaltantes hablaban español («les entendí»), que uno de ellos «igual tenía perilla», y que preguntaron varias veces que «dónde está el dinero». «No lo tenemos, solo el de ir a comprar luego, cuando pase el tren y saquemos a las vacas», relató. Indicó que estaba en la cocina y que al abrir la puerta de la sala donde habría ocurrido todo les pidió que soltaran a su pareja, a la que habían cubierto la cabeza con una manta del salón y «no podía respirar, lo decía él». Que la tiraron al suelo, le pisaron una mano y golpearon en la cabeza. Que al oír que su hermana llegaba desde arriba «ahí se fueron, fui a por Toño y le quité la manta». También agregó que una vez la hermana de la víctima supuestamente habría pegado a Toño.

