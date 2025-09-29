El puente de Ribadesella se cerrará desde febrero al verano, salvo en Semana Santa En los próximos cuatro meses tendrá siete cortes totales de cuatro horas para reforzar las siete pilastras. El miércoles tendrá otro corte, el primero, para una prueba de carga

Las obras del puente que comunica las dos zonas de la capital de Ribadesella comenzarán a afectar de forma clara al tráfico entre los dos lados de la ría a partir de este miércoles, cuando, a las cuatro de la tarde y durante al menos dos horas, se cortará totalmente el tráfico por su calzada y sus aceras para efectuar una prueba de carga con una micropilotadora, previa a las siguientes actuaciones, según le comunicaron al alcalde, Paulo García, los jefes de las demarcaciones de Carreteras de Asturias y Cantabria y un técnico de la Delegación del Gobierno en Asturias con los que mantuvo una reunión la semana pasada.

En ese encuentro trataron varios temas sobre la polémica obra. Le explicaron al alcalde que «en los próximos cuatro meses habrá otros siete cortes totales, en principio de cuatro horas cada uno y durante la marea baja, para reforzar cada pilastra, de fuera adentro, e ir colocando los nuevos tableros entre las sucesivas pilastras».

Tras esta actuación, «en febrero o marzo se cerrará totalmente», pese a que «pedí un paso alternativo y efectuamos varias propuestas, como habilitar una barcaza para vehículos entre las rampas de las dos riberas, compensar la diferencia del precio del taxi a quienes tengan que recorrer los 17 kilómetros que supondrá ir de un lado a otro de Ribadesella por la autovía». Ninguna de estas peticiones prosperaron. Eso sí, la de habilitar un consultorio de salud temporal sí, no así un centro de atención médica 24 horas. «Nos encontramos con todo impedimentos. También propusimos que se habilitase un pontón militar como se hizo en su momento en el Nalón, o un paso entre los Campos de Oba y los Campinos del Alisal, que reduciría la vuelta a seis kilómetros, sin que prosperasen», aduce el alcalde.

Lo que sí arrancó Paulo García fue el compromiso de que en Semana Santa el puente estará temporalmente abierto, y que las obras estarán completamente finalizadas antes de la temporada turística del próximo verano. El Ayuntamiento estará vigilante.

