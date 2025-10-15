La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico

Olaya Suárez Gijón Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:02 Compartir

Mar Berjón, la viuda del ganadero asesinado hace un mes en Cuevas del Agua (Ribadesella), tuvo que ser trasladada ayer martes al área de ... Psiquiatría del Hospital de Jove, en Gijón, debido a una alteración mental por la que tuvo que recibir medicación intravenosa de urgencia. Según señala su entorno, la mujer «está obsesionada con que tenía que haber aprendido 'kung-fu' para defender a Toño de los dos encapuchados y cuando llegó al hospital empezó a hacer llaves de artes marciales a los médicos». «Tiene alucinaciones, dice que se le aparecen los dos hombres, por la mañana, por el día y donde quiera que esté», explica su hermana, Magdalena, que la acompañó al Hospital de Jove pese a que la relación entre ambas se había deteriorado en las últimas semanas a raíz de que esta última acudiera al cuartel de la Guardia Civil para puntualizar la primera versión aportada respecto al día en el que mataron a su cuñado y arrojó sospechas sobre la viuda.

Mar Berjón permaneció en el hospital durante varias horas hasta que los facultativos consideraron que se había estabilizado y le dieron el alta para continuar con el tratamiento ambulatorio. «No sabe si va a volver a Cuevas porque no está para estar sola», dice su hermana Magdalena. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias continúa con la investigación para esclarecer el crimen de Toño Otero Toraño, asesinado a golpes el 12 de septiembre en su casa de Cuevas. La viuda relató a la Benemérita que cuando ambos estaban en la planta baja de la vivienda cuando entraron dos hombres encapuchados –«uno de ellos con perilla», según precisó– y la emprendieron a golpes con Toño. Su hermana estaba en el piso de arriba y aseguró que no se enteró de nada hasta que bajó y vio al hombre debatiéndose entre la vida y la muerte. Los sanitarios que se desplazaron al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión