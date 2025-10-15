El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mar Berjón, en primer término, seguida de su hermana Magdalena, salen de la casa de Cuevas del Agua (Ribadesella). Damián Arienza
Crimen en Ribadesella

La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico

«Llegó al hospital intentando dar patadas de kung-fu a los médicos, obsesionada con que tenía que haber defendido a Toño de los dos encapuchados», dice su entorno

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:02

Mar Berjón, la viuda del ganadero asesinado hace un mes en Cuevas del Agua (Ribadesella), tuvo que ser trasladada ayer martes al área de ... Psiquiatría del Hospital de Jove, en Gijón, debido a una alteración mental por la que tuvo que recibir medicación intravenosa de urgencia. Según señala su entorno, la mujer «está obsesionada con que tenía que haber aprendido 'kung-fu' para defender a Toño de los dos encapuchados y cuando llegó al hospital empezó a hacer llaves de artes marciales a los médicos». «Tiene alucinaciones, dice que se le aparecen los dos hombres, por la mañana, por el día y donde quiera que esté», explica su hermana, Magdalena, que la acompañó al Hospital de Jove pese a que la relación entre ambas se había deteriorado en las últimas semanas a raíz de que esta última acudiera al cuartel de la Guardia Civil para puntualizar la primera versión aportada respecto al día en el que mataron a su cuñado y arrojó sospechas sobre la viuda.

