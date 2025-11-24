El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Reunión del Consejo de Gobierno que ha acordado iniciar el camino prejudicial contra el peaje del Huerna.
Peaje del Huerna

El Principado activa el proceso para forzar a Transportes a anular el peaje de la autopista del Huerna o ir a los tribunales

Solicita la revisión de oficio de la concesión amparándose en un dictamen del Consejo Consultivo que concluye que la ampliación del peaje hasta 2050 se hizo «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal» y otorgando «beneficios indebidos» a Aucalsa

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

El Gobierno de Asturias acaba de dar su primer paso para combatir el peaje del Huerna en la vía administrativa y judicial. Desde que ... en septiembre se supiera que el Ejecutivo central rechazaba el dictamen de la Comisión Europea que considera ilegales tanto la prórroga del peaje hasta 2050 como su posterior proceso de venta a un holding privado, el consejero Alejandro Calvo había promovido una manifestación a través de la Alianza de las Infraestructuras, intentado sin éxito que el Ministerio de Transportes negociara una salida política a la cuestión y solicitado formalmente con sus homólogos de Castilla y León y Galicia una reunión con el equipo de Óscar Puente para analizar el expediente.

