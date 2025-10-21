Alejandro Calvo, sobre el peaje de la autopista del Huerna: «Lo de menos es la opinión de un ministro»

El Principado de Asturias no está dispuesto a entrar en una guerra con el Gobierno central ni, mucho menos, a «romper los puentes» con la ... Moncloa por las últimas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien puso en duda la agenda política asturiana y, según las fuerzas políticas de la oposición, empresarios y sindicatos, faltó al respeto a los asturianos. «Lo de menos es la opinión del ministro; lo más importante es el fondo del asunto y que resolvamos este tema de una manera definitiva», respondió este martes en sede parlamentaria el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, al secretario general de Foro y diputado en la Junta, Adrián Pumares, quien instó al Gobierno regional a «dar respuesta a los desprecios de Óscar Puente» ya que, argumentó, «defender Asturias no es una consigna electoral, sino una obligación moral».

Para Calvo, sin embargo, la reivindicación de Foro Asturias obedece más a una estrategia orquestada por las fuerzas de la derecha, interesadas en «atizar» el enfrentamiento entre el Gobierno del Principado y el Ejecutivo central como una «cortina de humo» para «ocultar la realidad» y la responsabilidad de que Asturias siga pagando el peaje de la autopista del Huerna. El consejero dijo querer ser «prudente» en aras de mantener la unidad política en torno al peaje, pero recriminó el «cinismo» de «quienes causaron el problema», en referencia al Gobierno del PP y al entonces ministro Francisco Álvarez-Cascos, y rechazó sus «consejos» sobre «cómo se respeta a Asturias».

Frente a ello, subrayó que «a Asturias se la respeta trabajando y generando consensos alrededor de quien gobierna», en lugar de «haciendo oportunismo». Y, aunque asumió las diferencias de criterio con el Gobierno central, Calvo abogó por mantener el diálogo institucional y avanzar en la lucha por la supresión del peaje «con trabajo técnico, rigor y respeto absoluto a la legalidad». «Tenemos dos años por delante en los que debemos resolver muchos problemas que dependen del trabajo conjunto con el Gobierno de España y, evidentemente, no voy a ser yo quien rompa puentes con el Gobierno de España», respondió el consejero, quien recordó que del diálogo con el Ejecutivo central y de la «lealtad institucional» dependen otros muchos proyectos como el desdoblamiento de la carretera entre La Lloreda y Veriña, la apertura del tramo Cornellana–Salas o la autovía de La Espina. «No se trata de romper la relación», zanjó.