El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, durante su intervención en el Pleno.

Alejandro Calvo, sobre el peaje de la autopista del Huerna: «Lo de menos es la opinión de un ministro»

El consejero de Movilidad recrimina al PP que busque «atizar» el enfrentamiento entre el Principado y el Gobierno central y aboga por mantener el diálogo institucional. «No seré yo quien rompa puentes»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 11:49

Comenta

El Principado de Asturias no está dispuesto a entrar en una guerra con el Gobierno central ni, mucho menos, a «romper los puentes» con la ... Moncloa por las últimas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien puso en duda la agenda política asturiana y, según las fuerzas políticas de la oposición, empresarios y sindicatos, faltó al respeto a los asturianos. «Lo de menos es la opinión del ministro; lo más importante es el fondo del asunto y que resolvamos este tema de una manera definitiva», respondió este martes en sede parlamentaria el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, al secretario general de Foro y diputado en la Junta, Adrián Pumares, quien instó al Gobierno regional a «dar respuesta a los desprecios de Óscar Puente» ya que, argumentó, «defender Asturias no es una consigna electoral, sino una obligación moral».

