La cerrazón ministerial aboca el final del peaje de la autopista del Huerna a lo que resuelvan los tribunales

El Ministerio de Transportes no da su b razo a torcer y mantiene su negativa tajante a la supresión del peaje del Huerna. ... Incluso, después de que unas cinco mil personas salieran a la calle el pasado viernes en Oviedo para mostrar la unidad política, social y empresarial que existe en Asturias en torno a esta tasa que pagan quienes entran o salen de la región por la principal vía de comunicación que la une con el resto de España.

Frente a esta cerrazón, el futuro del peaje parece abocado a lo que resuelvan los tribunales. De ahí que el Gobierno del Principado, que continúa adelante con su lucha administrativa y mantiene su intención de saltar a la vía judicial si fuera necesario, centre todas sus esperanzas a corto plazo en alcanzar un acuerdo político que pase por la «bonificación total» del peaje.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, entiende que Asturias está cargada de «argumentos sólidos» no sólo para defender la nulidad de la prórroga del peaje en base al dictamen de la Comisión Europea, sino también para defender «la justicia de una bonificación del 100%», que en su opinión «lanzaría un mensaje muy claro de que se entiende lo que la sociedad asturiana demanda sobre el valor real de lo que supone este peaje» y que, en un escenario donde el Gobierno central actual está eliminando peajes en otros territorios, tendría un «valor simbólico» para las comunidades del noroeste, «que tenemos una situación periférica y graves problemas de comunicación».

«No engañarse»

El consejero envió un mensaje de realismo y pidió «no engañarse» en relación con la posición del Ministerio de Transportes que, independientemente de que aún no haya contestado formalmente al Principado, ya ha lanzado «un mensaje muy claro» sobre su negativa a aceptar el informe de la Comisión Europea, incluso en el Congreso de los Diputados, y al que sigue remitiéndose después de la manifestación. En este sentido, Calvo entiende que ahora toca esperar para ver cómo avanzan las posibles negociaciones entre la Comisión Europea y el Gobierno central antes de que el proceso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «que sería el peor escenario».

Consciente de que el plano judicial será «duro de resolver» por la «maraña» que va a tener que desentrañar el Gobierno central, confía en que el Principado tiene «oportunidades para avanzar» en la solución «política» que, en su opinión, pasaría por la bonificación del 100% del peaje.

Tras valorar positivamente la manifestación convocada por la Alianza por las Infraestructuras el pasado viernes, el consejero destacó que ahora a Asturias no sólo le asisten «razones jurídicas», sino también «la fuerza» de la unidad social y política. «Políticamente creo que tenemos muchos argumentos para defender que haya alternativas, aprobando las partidas necesarias para esa bonificación del 100%, y dando tiempo para que la parte administrativa y jurídica se resuelva sin que los asturianos tengamos que esperar a que sea la justicia quien nos dé la razón».

«Con rigor técnico y jurídico»

En cualquier caso, explicó que será el próximo lunes, 27 de octubre, en la reunión de la Alianza por las Infraestructuras, cuando el Gobierno regional comparta con el resto de los miembros de esta plataforma la batería de acciones que se están preparando «con rigor técnico y jurídico». Confirmó, eso sí, que en un primer momento se acudirá a la vía administrativa y, una vez agotada, se explorará la vía judicial, para lo que ya se ha acordado actuar de la mano de las otras dos comunidades afectadas. «Hay que respetar los plazos y los tiempos, pero espero tener la vía administrativa preparada lo antes posible», indicó, tras recordar que se está colaborando con la Comisión Europea y que se han adherido a la causa los 78 ayuntamientos asturianos y otras instituciones, entre ellas EL COMERCIO. Un día antes esa reunión de la Alianza, el domingo 26, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervendrá en León en un acto público organizado por el PSOE de Castilla y León.