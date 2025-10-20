El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Obras a la entrada del túnel del Negrón, en la autopista del Huerna. Damián Arienza

El Principado sigue pendiente de la reunión con Transportes sobre el peaje del Huerna: «Nosotros no manejamos la agenda»

El consejero de Movilidad asegura que Asturias agotará la vía administrativa antes de explorar a la judicial e insiste en la bonificación del 100% como solución «política»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:35

Comenta

El Gobierno del Principado reconoce que sigue pendiente de recibir respuesta por parte del Ministerio de Transportes a las comunicaciones oficiales realizadas tanto individualmente ... como en común, junto a las comunidades de Castilla y León y Galicia, para exigir la supresión de los peajes del Huerna y de la AP-9 gallega en base al dictamen de la Comisión Europea que cuestiona la legalidad de la prórroga de la concesión en ambos casos. Tampoco hay fecha, por el momento, para una reunión con este departamento, previsiblemente con el secretario de Estado de Transportes. «La agenda no la manejamos nosotros», reconoció el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, quien, frente a las críticas realizadas por su homóloga gallega en una entrevista a EL COMERCIO por esta falta de respuesta, trató de restar importancia al entender que el plazo de contestación a la comunicación ofical emitida la semana pasada se enmarca en «lo normal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  2. 2 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  3. 3 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  4. 4 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  5. 5

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  6. 6 Condenada una gijonesa por estafar a un hermano discapacitado intelectual
  7. 7 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados
  8. 8 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  9. 9

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley
  10. 10 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado sigue pendiente de la reunión con Transportes sobre el peaje del Huerna: «Nosotros no manejamos la agenda»

El Principado sigue pendiente de la reunión con Transportes sobre el peaje del Huerna: «Nosotros no manejamos la agenda»