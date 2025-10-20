El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El ministro Óscar Puente, en el Congreso, escuchando cómo el diputado asturiano de Sumar, Rafael Cofiño, le reclama el rescate del Huerna. Iñaki Martínez
Peaje de la autopista del Huerna

Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley

El Supremo avala rescindir la concesión si hay un interés público surgido «de forma sobrevenida», papel que podría cumplir el dictamen de la UE. La indemnización a Aucalsa la marcaría una ley del franquismo

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:32

En los 80 hizo furor entre los adolescentes 'Elige tu propia aventura', libros donde tras cada escena había que escoger entre dos opciones y continuar ... el relato en páginas diferentes. La historia se iba bifurcando a voluntad del lector. Con la Comisión Europea y el peaje del Huerna pasa parecido. El dictamen de Bruselas determina que a su juicio tanto la prórroga que alargó la concesión desde el año 2021 al 2050 como su posterior privatización vulneraron la legislación, y eso abre un amplio abanico de posibilidades. El Gobierno central puede seguir defendiendo la legalidad de sus actos y esperar a que Bruselas recurra a los jueces, abrirse a negociar soluciones, rescatar la concesión y volver a licitarla, asumir su gestión, o dejarla libre de peaje.

