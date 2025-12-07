Asturias refuerza la prevención, vigilancia y control ante la peste porcina El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, asegura que se está actuando «con rigor» mientras se busca una solución coordinada entre todas las comunidades afectadas

Soraya Pérez Gijón Domingo, 7 de diciembre 2025

Ante la preocupación generada por la reaparición de la Peste Porcina Africana (PPA) en España, especialmente entre los criadores de gochu asturcelta y su demanda de un banco de embriones, el Principado de Asturias ha intensificado sus medidas de prevención, vigilancia y control, actuando de forma activa en aplicación del protocolo nacional vigente. Estas acciones se centran tanto en el porcino doméstico como en las poblaciones de jabalí para garantizar una detección precoz de la enfermedad. Así lo anunció este domingo el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, a preguntas de los medios de comunicación, en Oviedo.

En concreto, Marcos explicó que se están ejecutando «de forma continua medidas de vigilancia sanitaria activa y pasiva mediante la toma de muestras en explotaciones porcinas y en jabalíes silvestres». Además, se está exigiendo la comunicación inmediata de cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales, instando a la ciudadanía a avisar al 112 ante cualquier incidencia. Al tiempo que aseguró que «se mantienen acciones periódicas y coordinadas con el resto de las comunidades autónomas afectadas, con especial atención al sector cinegético y al entorno rural», explicó.

Refuerzo de la bioseguridad y control de la fauna salvaje

El consejero de Medio Rural y Política Agraria explicó, además, que se están aplicando encuestas oficiales en granjas intensivas y extensivas para verificar el cumplimiento de las medidas obligatorias de bioseguridad. «Estamos desarrollando controles regulares en los centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte animal. Se están ejecutando actuaciones de control poblacional a través de planes cinegéticos y autorizaciones extraordinarias, participando en el Plan de Acción Nacional de Control del Jabalí. Y también estamos realizando reuniones con la Federación de Caza para incrementar la presión cinegética en los cotos regionales, priorizando las zonas de seguridad urbanas», comentó Marcelino Marcos.

Por otra parte, el consejero considera fundamental incrementar «la vigilancia pasiva mediante la recogida y georreferenciación de ejemplares muertos para obtener muestras».

Añadió que el Principado mantiene activos y actualizados sus planes autonómicos de emergencia sanitaria, el último renovado en junio, incluyendo simulacros y formación en sacrificio sanitario y bienestar animal. «En relación con la demanda del sector del gochu asturcelta sobre el banco de embriones, esto le compete al Serida, pero es un tema que está en debate dentro del Gobierno y se tratará de avanzar en estas reivindicaciones», explicó Marcos.

Para el titular de medio rural, el mensaje institucional es claro: «estamos actuando con rigor en las competencias autonómicas mientras se busca una solución coordinada entre todos».