La petición de Ripa por el peaje del Huerna llega al Tribunal Supremo

La petición de Daniel Ripa a la Fiscalìa para reclamar que se revise si se puede aplicar en el Huerna la sentencia que gallega de ... devolución del pago del peaje por obras llegará al Supremo.

Así consta en un escrito de la Fiscalía General del Estado, que da acuso de recibo de la petición del asturiano y « se pone en su conocimiento que ha sido objeto de traslado a la excelentísima sra. Fiscal de Sala Jefa de la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo, a los efectos de valorar tanto los datos aportados como las posibles actuaciones a realizar».

En el rescrito remitido por el exdiputado de Podemos, este sugería una revisión de la documentación aportada por parte del Ministerio Fiscal, en el ejercicio de las atribuciones que tiene otorgadas para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, en relación con la situación de la autopista AP-66 (autopista del Huerna) y en aplicación de lo dispuesto en la Sentencia n.o 1441/2025 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.