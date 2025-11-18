La petición de Ripa por el peaje del Huerna llega al Tribunal Supremo
La Fiscalía da acuso de recibo de la documentación presentada por el asturiano y estuduará «los datos aportados como las posibles actuaciones a realizar»
Martes, 18 de noviembre 2025, 14:08
La petición de Daniel Ripa a la Fiscalìa para reclamar que se revise si se puede aplicar en el Huerna la sentencia que gallega de ... devolución del pago del peaje por obras llegará al Supremo.
Así consta en un escrito de la Fiscalía General del Estado, que da acuso de recibo de la petición del asturiano y « se pone en su conocimiento que ha sido objeto de traslado a la excelentísima sra. Fiscal de Sala Jefa de la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo, a los efectos de valorar tanto los datos aportados como las posibles actuaciones a realizar».
En el rescrito remitido por el exdiputado de Podemos, este sugería una revisión de la documentación aportada por parte del Ministerio Fiscal, en el ejercicio de las atribuciones que tiene otorgadas para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, en relación con la situación de la autopista AP-66 (autopista del Huerna) y en aplicación de lo dispuesto en la Sentencia n.o 1441/2025 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
En actualización
Los periodistas de EL COMERCIO trabajan en ampliar la información.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión