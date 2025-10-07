Calvo justifica encender la 'plantona' de Cogersa al ralentí para «aprender de los errores» que provocaron su incendio

Después de invertir 78,4 millones en ella, el mes que viene terminarán las obras para reconstruir la 'plantona' de Cogersa y la entidad ... procederá a una activación de la misma al ralentí, por fases. La noticia, avanzada por EL COMERCIO, ha sido confirmada esta mañana por el consejero de Medio Ambiente y presidente del consorcio, Alejandro Calvo, quien defendió hacer «una puesta en marcha progresiva, sin incrementar la tarifa». Además de aplazar el incremento de costes que supone tener la 'plantona' a plena actividad, Calvo defendió la decisión como fórmula para «aprender de los errores del pasado. Está garantizada la puesta en marcha, pero vamos a buscar que sea lo más fiable posible, desde la responsabilidad de gestión, no desde las urgencias de la política».

La 'plantona' es la nave más ambiciosa de Cogersa, diseñada para procesar todo lo que los asturianos dejan en el contenedor que no es para reciclar. Ahora ese material va directamente al vertedero, algo que vulnera la normativa y expone a España a ser sancionada por la UE. Para cumplir con la legalidad el Plan de Residuos 2017-2024 prescribió levantar esta instalación en la que se abrirían esas bolsas y se rescatarían los materiales aún aprovechables; el resto sería triturado y desecado. Tras varios procesos de la nave se calculaba que debían salir cada año cerca de 145.000 toneladas de combustible sólido recuperado (CSR), un subproducto de reducido poder calorífico. Cogersa asume que deberá pagar una cantidad importante para que las industrias lo echen en sus calderas, o para levantar una instalación propia capaz de generar electricidad a base de ese material.

Bajo ese esquema la 'plantona' se inauguró en enero de 2024, pero en abril sufrió un incendio que arruinó su nave de recepción y pretratamiento. A Valtalia, la constructora que levantó la instalación, se la contrató de nuevo para rehabilitar lo destrozado e introducir mejoras en el sistema contra incendios. Sin embargo el consejero aseguró esta mañana que hay más. «La nueva construcción introduce mejoras sobre la anterior y hay que evaluar la fracción resto que se espera reciclar, que se espera superior; de CSR entendemos que será mucho menor que el proyectado inicialmente», anticipó.

Respondía el consejero a una interpelación del diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, quien afirmó que la política de los socialistas en la materia «se puede resumir en una palabra: improvisación. Llevan años dando bandazos, cambiando de opinión y engañando y repercutiendo sus malas decisiones en los ayuntamientos y los ciudadanos», afirmó. Recordó el diputado que en la inauguración de 2024 el presidente Adrián Barbón aseguró que el CSR iba a tener un aprovechamiento energético «de primer nivel. ¿En qué consiste?». También indicó que en 2023 la entonces antecesora de Calvo, Nieves Roqueñí, ya daba las cifras de la producción de la 'plantona' y asumía que había que «gestionar» el CSR. «Estamos a finales de 2025, han pasado dos años y no tienen un plan», afeó.

El consejero dijo que desde que ha asumido la gestión de este área (tras la dimisión de Belarmina Díaz) ha estado buscando «conocimiento técnico y jurídico» para afrontar los dilemas que tiene por delante Cogersa y subrayó, como viene haciendo, que las decisiones a tomar las quiere hacer mancomunadas con los ayuntamientos. «Este es un tema de cogobernanza con ellos». Esta tarde Calvo asistirá a su primer consejo de administración de la entidad, donde tiene previsto detallar más la hoja de ruta avanzada por EL COMERCIO. El presupuesto que aprobará la entidad incluye entre sus previsiones confiar a una empresa externa la gestión de la 'plantona'.