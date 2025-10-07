El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

'Plantona' de Cogersa cuando sufrió el incendio en abril de 2024 y hace unas semanas, a punto de ser reconstruida. Damián Arienza / Jesús Manuel Pardo
Basura en Asturias

Calvo justifica encender la 'plantona' de Cogersa al ralentí para «aprender de los errores» que provocaron su incendio

El consejero asegura que la rehabilitación de la instalación «introduce mejoras, se espera recuperar más residuos y que la producción de CSR sea mucho menor»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 10:51

Después de invertir 78,4 millones en ella, el mes que viene terminarán las obras para reconstruir la 'plantona' de Cogersa y la entidad ... procederá a una activación de la misma al ralentí, por fases. La noticia, avanzada por EL COMERCIO, ha sido confirmada esta mañana por el consejero de Medio Ambiente y presidente del consorcio, Alejandro Calvo, quien defendió hacer «una puesta en marcha progresiva, sin incrementar la tarifa». Además de aplazar el incremento de costes que supone tener la 'plantona' a plena actividad, Calvo defendió la decisión como fórmula para «aprender de los errores del pasado. Está garantizada la puesta en marcha, pero vamos a buscar que sea lo más fiable posible, desde la responsabilidad de gestión, no desde las urgencias de la política».

