Calvo aplaza al año que viene la decisión sobre la 'plantona' para negociar su gestión con IU

El consejero de Medio Ambiente y presidente de Cogersa, Alejandro Calvo, trató hoy de tranquilizar a su socio de Gobierno, IU-Convocatoria, ante el ... conflicto abierto por la 'plantona'. Como se recuerda, entre el viernes y el sábado los técnicos del consorcio de gestión remitieron a la dirección política de Cogersa un informe abundando en las ventajas de confiar a una empresa privada del sector tanto la gestión de la plantilla como la posterior venta de subproductos. El informe se remitía antes de la reunión que hoy tendrá la comisión delegada del ente, que ejerce la dirección política del mismo, y de la Junta Universal fijada para el 1 de diciembre. Cumplía así con el encargo hecho por el propio Calvo, quien había pedido que fueran los técnicos quienes orientaran el debate para luego tomar decisiones junto a los ayuntamientos.

El hecho de que el informe resultara favorable a la privatización sublevó a IU, solicitando su dirección política que no se votara nada hoy y se negociara la cuestión en el seno del Gobierno autonómico. El documento fue tachado de «sesgado». El socio menor aseguró que la «posición histórica» de los socialistas era apostar por un modelo público en Cogersa, con externalizaciones «puntuales», algo que veían roto con este paso.

Así las cosas y en la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno, Calvo dijo que en las reuniones ya convocadas «no habrá acuerdos decisivos». Según dijo la cuestión será debatida «en las próximas semanas o meses». Luego concretó que su voluntad es que «a lo largo del primer trimestre» de 2026 se tome la decisión sobre el modelo de gestión de la 'plantona'. «Nos pondremos de acuerdo, seguro, con nuestros socios de gobierno y buscaremos el mayor consenso posible con el resto de partidos», anticipó. El consejero se mostró partidario de analizar qué partes puede gestionar Cogersa y en qué cuestiones requiere de apoyo externo, para dar con una solución en la que «la mayoría de la plantilla sea pública».

A ojos de Calvo, «se intenta agitar un cierto desencuentro pero me temo que no hay tema, seguimos trabajando y buscaremos un modelo que respalde el Gobierno, pero no será hoy».