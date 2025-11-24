El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero de Medio Ambiente y presidente de Cogersa, Alejandro Calvo, atendiendo las explicaciones de la gerente del ente, Paz Orviz, en un consejo de administración de octubre.
Residuos en Asturias

Calvo aplaza al año que viene la decisión sobre la 'plantona' para negociar su gestión con IU

El consejero de Medio Ambiente y presidente de Cogersa avanza que «la mayoría de la plantilla» de la instalación será del sector público

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

El consejero de Medio Ambiente y presidente de Cogersa, Alejandro Calvo, trató hoy de tranquilizar a su socio de Gobierno, IU-Convocatoria, ante el ... conflicto abierto por la 'plantona'. Como se recuerda, entre el viernes y el sábado los técnicos del consorcio de gestión remitieron a la dirección política de Cogersa un informe abundando en las ventajas de confiar a una empresa privada del sector tanto la gestión de la plantilla como la posterior venta de subproductos. El informe se remitía antes de la reunión que hoy tendrá la comisión delegada del ente, que ejerce la dirección política del mismo, y de la Junta Universal fijada para el 1 de diciembre. Cumplía así con el encargo hecho por el propio Calvo, quien había pedido que fueran los técnicos quienes orientaran el debate para luego tomar decisiones junto a los ayuntamientos.

