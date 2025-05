El PP pide la reprobación de la consejera de Educación, Lydia Espina, con el apoyo de Foro

El Partido Popular predirá la reprobación de la consejera de Educación, Lydia Espina por haber levantado «un muro de soberbia» contra los profesionales ... del sector, ha anunciado hoy el presidente del partido, Álvaro Queipo, que ha mostrado su apoyo a los docentes por su «enorme labor, a pesar de todos los palos en la rueda que se encuentran por parte de la consejería».

Álvaro Queipo ha mandado también su respaldo a los sindicatos, a las familias y a los alumnos, «que están esperando a que la consejera ponga soluciones encima de la mesa a los múltiples problemas que ha ido generando planteando«. »Como se ha llegado tan lejos, el PP va a pedir la reprobación parlamentaria de la consejera, porque es evidente que lo que esta pasando en el sector es una vergüenza y no es de recibo, y como Barbón no la va a cesar, pido a los demás grupos que apoyen la reprobación y digamos claramente que la educación en Asturias no puede seguir en manos de esta consejera«, ha explicado.

Queipo destaca que el PP «apoya a los profesionales y a los sindicatos de Educación porque tienen razón en esta lucha, por lo que la reprobación es más que necesaria; Barbón tiene unos días si quiere cesarla».

Foro Asturias ya ha anunciado su apoyo a esta reprobación. Adrián Pumares, que precisamente el miércoles preguntará en el Pleno al presidente por las medidas que ha tomado par garantizar una educación pública de calidad, considera que la medida está «plenamente justificada». «Lo que más preocupa es la ruptura del diálogo de la consejera con los representantes de los trabajadores, algo especialmente grave cuando ella misma hizo del diálogo su principal seña de identidad», ha dicho Pumares.

Además, el portavoz de Foro considera que el Gobierno «ha mentido» al intentar justificar los actuales problemas con medidas de conciliación, «cuando en realidad hay múltiples compromisos incumplidos». Entre ellos, Pumares ha mencionado la mejora de ratios, la digitalización, los salarios del profesorado y la atención a las necesidades educativas especiales, «que siguen desatendidas». Pumares exige responsabilidades políticas a la consejera por su gestión.

A la solicitud de reprobación del PP se ha referido también hoy el portavoz del Consejo de Gobierno, el consejero Guillermo Peláez, que le ha restado importancia a la iniciativa. «No esperábamos menos, han pedido el cese de todos los consejeros».

Peláez defiende el acuerdo de inicio de curso

El Consejo de Gobierno ha debatido sobre la complicada situación que se vive en la enseñanza, con numerosas movilizaciones convocadas a partir de mañana, unas reivindicaciones que Peláez «respeta», pero mandando un mensaje a los docentes, en la línea en la que el Ejecutivo lleva contestando todos estos días, haciendo alusión a los mensajes alcanzados has ahora. «La consejería cerró hace pocos meses un acuerdo para reducir la jornada lectiva de 25 a 23 horas el próximo curso, una medida que supondrá contratar a 480 nuevos docentes, lo que tiene un coste de 23,3 millones. Esto supone que van a tener dos horas menos de clase y dos horas más para tareas burocráticas en el próximo curso». Además, defendió que se ha pactado el reconocimiento de los días de asuntos propios «y la reducción de la carga burocrática a través de la digitalización», lo que elevaría a 30 millones el esfuerzo «para mejorar nuestra educación pública».