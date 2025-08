Lleva siete presupuestos consecutivos aprobados a sus espaldas, uno de ellos como consejera de Hacienda en la última legislatura de Javier Fernández al frente del ... Principado. El resto, como portavoz del grupo socialistas en la Junta. Dolores Carcedo (Pola de Laviana, 1968), es una de las piezas angulares del socialismo asturiano actual. Es la correa de transmisión entre el Gobierno y el partido, donde ocupa una de las vicesecretarías generales de la FSA. Y junto a la vicepresidenta Gimena Llamedo, será quien se encargue, una vez más, de conseguir los votos suficientes para que Asturias cuente en 2026, como desde 2019, con presupuestos.

–La legislatura llega a su ecuador. ¿Qué balance hace?

–Es positivo. Han sido dos años de avances evidentes con un Gobierno que da estabilidad y que nace de un acuerdo político importante para desplegar toda una agenda social que busca el progreso y la transformación de Asturias.

–Y desde el punto de vista legislativo, ¿cuál es el resultado?

–Pues para empezar hay que recordar que han sido dos años con dos presupuestos aprobados que están desplegando todas las políticas del Gobierno. Y en el ámbito de la Junta General se ha llevado a cabo una intensa actividad legislativa, con la aprobación hasta el momento de 12 leyes, entre ellas la de Proyectos Estratégicos, la de Impulso Demográfico, la modificación de la ley de Turismo en un momento tan importante para poder poner en el mercado vivienda asequible para los ciudadanos... Ahora mismo en el Parlamento estamos trabajando en la Ley de Les Escuelines, se han aprobado recientemente en Consejo de Gobierno los proyectos de ley para la reforma tributaria y el Estatuto de las Mujeres Rurales,... Por lo tanto, ha sido un trabajo intenso.

–También se ha votado la reforma del Estatuto para dar cabida a la oficialidad a sabiendas de que no saldría adelante. Hubo más 'síes' que 'noes', pero al final no lograron la mayoría suficiente.

–Es verdad que no salió adelante porque se necesita una mayoría reforzada, pero sí se demostró que hay una mayoría en esta Cámara favorable ya a la oficialidad del asturiano y que será una cuestión de tiempo que se alcance.

–¿De esas 12 leyes que se han debatido, cuál destacaría?

–Ha sido importante la Ley de Ciencia, en todo lo que tiene que ver para el impulso a la industria, a esa diversificación de nuestro modelo productivo en Asturias y en el que está a pleno rendimiento el Gobierno. También lo ha sido la Ley de Proyectos Estratégicos, que unida a otras leyes permitirá agilizar los procedimientos de cara al ciudadano y también a las empresas. Y, por supuesto, tengo que destacar las leyes de presupuestos, que son fundamentales para articular las políticas públicas y desarrollar el proyecto político.

Cuatro remodelaciones de Gobierno

–También han sido dos años convulsos, con cuatro remodelaciones de Gobierno. ¿Cómo se afrontó eso?

–Cada una tiene una casuística y obedece a cuestiones diferentes, que las propias consejeras explicaron. Los cambios pueden producirse por cuestiones sobrevenidas y también para adaptar las estructuras para dotarlas de la mayor efectividad posible, a hacer toda una arquitectura institucional. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la atracción de inversiones, con la Oficina Económica de Presidencia, la Oficina Económica en Madrid, la agencia Sekuens... Vamos a ir a reforzar en esta dirección porque tenemos un objetivo claro y hay que poner todos los instrumentos.

–Ha empezado la comisión de investigación del accidente de Cerredo. ¿Qué esperan de ella?

–Pues lo que hemos dicho desde el principio, que se pueda trabajar con rigor, con seriedad, que se escuchen los testimonios de los comparecientes, que se pueda contrastar y analizar toda la información y que sepamos qué fue lo que ocurrió y en función de lo que ocurrió, que se actúe en consecuencia.

–¿Y con estas primeras comparecencias se está cumpliendo?

–Bueno, estamos en una fase en la que acaba de empezar la comisión. Han empezado por los agentes del Medio Natural y por la parte que tiene que ver con la Dirección de Montes. Yo creo que para hacer un balance hay que esperar.

–¿Por qué se opusieron a su creación?

–Es que no nos opusimos a su creación. Nosotros cuando se plantea la posibilidad de una comisión de investigación lo que trasladamos fue que no considerábamos que fuese necesaria en ese momento. Había otras investigaciones ya impulsadas por parte del Gobierno. Además de la investigación judicial estaba la Comisión Especial de Seguridad Minera, estaba la Inspección de Servicios y considerábamos que no era necesaria una comisión. Cuando la mayoría del Parlamento decide que es importante que se haga esta comisión, nosotros no nos opusimos. Podríamos haber dicho, oye, nuestro voto en contra y tendría que haber ido al pleno, cosa que no hicimos.

Financiación singular para Cataluña

–Esta primera parte de la legislatura concluye con polémica por el acuerdo con Cataluña para la cesión de la recaudación de impuestos. Coinciden ustedes con el PP en el fondo, rechazo a una financiación singular. Pero han sido incapaces de lograr un acuerdo conjunto. ¿Ni siquiera en eso son capaces de entenderse?

–A ver, el 21 de julio pasado adoptamos un acuerdo importante en la Cámara en materia de financiación autonómica. Hemos mostrado unidad en defensa de los intereses de Asturias. Y le digo más, eso ha sido posible porque el PSOE, IU-Convocatoria por Asturies y Covadonga Tomé presentamos una propuesta para el acuerdo y el consenso, no para dividir a la Junta, que era lo que inicialmente había planteado el Partido Popular.

–Pero le insisto, si el fondo es el mismo, por qué no ha sido posible presentar una propuesta conjunta en el Parlamento.

–Desde el principio dijimos que esto no es una cuestión partidista. Las comunidades autónomas tenemos distintas características y tenemos diferentes planteamientos. El PP pretende exhibir una unidad en materia de financiación autonómica que no tiene, porque no todas sus comunidades piensan igual, y ha pretendido aprovechar de forma partidista ese acuerdo. En su propuesta incluían cuestiones que tenían que ver con la autonomía fiscal en defensa de la comunidad de Madrid, que va claramente en contra de los intereses de Asturias. Y claro, si vamos a defender la posición de Asturias, no podemos venir a defender la de Madrid. Presentaban una propuesta llena de mercancía de Génova y así es difícil entender que quisiesen buscar un acuerdo.

–Está clara la posición del Gobierno de Asturias y del PSOE respecto a la financiación autonómica, pero aún no he escuchado a nadie de su partido y del Ejecutivo rechazar taxativamente el acuerdo con la Generalitat.

–Bueno, todas las voces, tanto la del consejero de Hacienda, como la del presidente y el partido hemos sido claros. Estamos en contra de cualquier acuerdo bilateral que afecte a Asturias y vaya en contra de sus intereses. No vamos a ser convidados de piedra en cuestiones que afecten a Asturias y en un asunto que es vital para esta comunidad autónoma como es la financiación autonómica.

–De acuerdo, pero tampoco usted me está diciendo 'no' al acuerdo de financiación singular para Cataluña.

–Es que no podemos hacer juicios de valor o suposiciones continuamente. Es necesario que se aclaren los extremos de ese acuerdo. Por eso hemos dicho que se encauce el debate donde tiene que estar, que es en el órgano multilateral que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

–¿Y con lo que se sabe de ese acuerdo, lo aceptarían?

–Insisto. Defendemos un modelo de financiación autonómica cuya negociación se afronte en un entorno multilateral. Rechazamos cualquier salida de cualquier comunidad del régimen común y que no haya privilegios para unas comunidades autónomas en detrimento de otras.

–Ustedes dicen del PP que ha abandonado el pacto de financiación y el PP responde que son ustedes quienes lo han roto.

–Nosotros no lo hemos roto porque lo defendemos siempre, porque sabemos que es el que da fuerza a la posición de Asturias en la negociación de un nuevo modelo. Reivindicamos el acuerdo de 2020, la declaración de Santiago de 2021 con las siete comunidades autónomas y lo hemos vuelto a hacer ahora con una propuesta en la Cámara. Por lo tanto, yo creo que los hechos respaldan que nosotros estamos firmemente convencidos de que es el acuerdo que no va contra nadie, sino que es en defensa de los intereses de Asturias.

Reforma fiscal asturiana

–Acaba de aprobar el Gobierno de Asturias su reforma del IRPF. ¿Es suficiente?

–Es una reforma muy importante que incide en unas medidas dentro de la vía fiscal asturiana que está desarrollando el Gobierno y que afecta a dos impuestos. Por un lado, al de la renta, que da beneficios fiscales al 80% o 90% de los contribuyentes. Por otro, toca el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, incrementando el tipo para los grandes tenedores. Así que sí, creo que es una reforma fiscal importante y trabajaremos para concitar el mayor apoyo posible para que pueda salir adelante.

–De momento no los tienen. Ni siquiera el de Covadonga Tomé.

–Todavía no hemos empezado a negociar, el proyecto todavía no entró en la Cámara. Pero sí vamos a conocer de primera mano su posición, saber si tiene algún tipo de reticencia dónde está, cuál es su planteamiento y, como hemos hecho siempre con Covadonga Tomé, y el resto de los grupos de esta Cámara, trataremos de acercar posturas. Con Tomé tenemos una relación fluida, hablamos de muchos temas, en muchos llegamos a acuerdos y en otros no es posible. Y creo que es una reforma importante y que debemos llegar a un acuerdo.

–¿Dan por perdida la opción de que la derecha les apoye?

–Tampoco renunciamos a que otros grupos la puedan apoyar, porque no entendemos que una reforma tributaria que afecta al 90% de los ciudadanos no se apoye. Si partidos como el PP, que habla siempre de bajar los impuestos, no respalda una rebaja fiscal que beneficia al 90% de los asturianos, va a tener difícil de explicar por qué no la apoya.

Relación con IU

–¿Cómo está siendo la relación con los socios de Gobierno, IU-Convocatoria por Asturies?

–Tenemos una relación fluida, permanente con todos los temas. No vamos a decir que a veces no surgen diferencias, pero buscamos el acuerdo, aproximar las posturas... Y ahí está nuestra fortaleza para superar aquellas diferencias que tenemos. No hay ninguna que ponga en riesgo el acuerdo.

–¿Qué le pareció el acuerdo parlamentario PP-Foro?

–No sé yo si mucha gente entendió esa, por llamarlo de alguna forma, ceremonia sorpresa. Es difícil entender que alguien renuncie a tener voz y una identidad propia, como Foro. No veo que sea una jugada maestra, como nos quieren hacer creer, cuando alguien pierde identidad. Tampoco los veo muy convencidos, porque si el argumento es que 18 son más que 17, pues no parece gran cosa.

–Ese acuerdo les estrecha el margen de maniobra para llegar a acuerdos.

–Nosotros tenemos un acuerdo estable y la estabilidad nos la dan los 22 diputados que PSOE y Convocatoria por Asturies tenemos. También buscamos desde que comenzó la legislatura el apoyo con las diferentes fuerzas políticas. Y vamos a seguir buscando ese acuerdo y ese consenso.

Acuerdos con Covadonga Tomé

–¿Se plantean alcanzar un acuerdo similar con Covadonga Tomé para lo que queda en legislatura?

–Con Covadonga Tomé trabajamos cada iniciativa y cada propuesta y como digo, con una conversación continua y normal. Unas veces podemos llegar a un acuerdo y otras veces no.

–¿Pero se plantean un acuerdo formal con ella?

–El acuerdo que tenemos es con Convocatoria por Asturies y después, en el marco parlamentario, buscamos acuerdos con otras fuerzas y donde, naturalmente, Tomé es un una parte importante para buscar esos acuerdos.

–¿A qué leyes darán proridad en lo que resta de legislatura?

–Ahora mismo estamos con la ley Simplifica, entra la reforma tributaria, que es importante y y por lo tanto hay que darle también agilidad, la del Estatuto de las mujeres rurales. También está en marcha la ley de Vivienda, para empezar a tramitarla a principios del año que viene y la de bebidas energéticas. Hay un compromiso normativo muy grande por parte del Gobierno y esperamos trabajar en profundidad en las cuestiones, pero también con una agilidad que hasta ahora en principio sí se está consiguiendo.

«Que el PP va a ganar y con mayoría absoluta no se lo cree ni Queipo»

–En estos últimos 2 años hemos vivido algún momento tenso en la Junta. ¿Teme que el Parlamento asturiano se contagie de lo que vemos en el Congreso o Senado?

–Puede que hubiera algún momento puntual de tensión, pero con carácter general el ambiente y el clima en la Junta General no tiene nada que ver con lo que estamos viendo a nivel del Congreso o el Senado y espero que siga siendo así. Es difícil de entender por los ciudadanos que estemos en el enfrentamiento dialéctico continuo.

–Dice el presidente del PP de Asturias que no sólo va a ganar las elecciones de 2027, sino que además lo hará por mayoría absoluta.

–¿Usted se lo cree? No sé en qué se basa para decir eso. Supongo que lo dirá para dar ánimo, para darse ánimos y dar ánimos a los suyos, pero bueno, no creo que nadie se lo crea. Ni él.

–Se basa en unas encuestas internas.

–Creo que dice eso como salida ante preguntas de si pactaría con Vox. Lo dice para evitar justamente lo que es, que el PP sin Vox no suma y además no va a ganar las elecciones porque porque las va a ganar el PSOE.

–El contexto nacional no ayuda tampoco en estos momentos al Partido Socialista.

–Creo que en Asturias se está desarrollando una agenda social importante a favor de mejorar la vida de los ciudadanos. Una agenda progresista que es lo que necesita Asturias. Ahora bien, lo que hay es mucho ruido que nos afecta a todos, pero creo que el Gobierno está desarrollando una agenda muy importante para España y muy importante para los asturianos y las asturianas y en Asturias, el gobierno trabaja intensamente en el desarrollo de un proyecto colectivo para para el conjunto, para la mayoría social de Asturias.

–¿Está preparado el PSOE para salir a la calle si hubiera adelanto electoral?

–Claro, lo estamos porque somos un partido que está trabajando siempre de manera continua al lado de los ciudadanos, escuchando sus propuestas y son muchos años de debate, de conocimiento de los temas que tenemos encima de la mesa. Y si hubiese que prepararse para unas elecciones, estaríamos preparados para hacerlo.