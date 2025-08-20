El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Andrés Ruiz, diputado del PP de Asturias.

La quita a Cataluña marca el arranque del curso político en Asturias

El PP carga contra Adrián Barbón por permitir «anteponer« los intereses de Pedro Sánchez y los independentistas a las necesidades del Principado

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:14

El acuerdo del Gobierno central para condonar parte de la deuda de Cataluña marcará el inicio del curso político en Asturias. La decisión del ... Ejecutivo nacional de aprobar a comienzos de septiembre el proyecto de ley que permitirá al Estado asumir la condonación de la deuda del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) de Cataluña y de las comunidades que quieran acogerse ha desatado las críticas del PP asturiano. El principal partido de la oposición en el Principado tacha de «trilerismo financiero» la operación y reprocha al presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón que, con su silencio, permita anteponer los intereses de los independentistas a las necesidades del Principado. «Por mucho que intenten maquillarnos esta quita con cifras rimbombantes para Asturias, esta medida no responde a las prioridades de nuestra comunidad autónoma. El único objetivo debe ser la reforma de un sistema de financiación que no cubre las necesidades reales de los asturianos», denunció el diputado popular Andrés Ruiz.

