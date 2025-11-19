El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, conversa con la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, en los pasillos de la Junta General. Mario Rojas

La reforma fiscal que reduce el IRPF a las rentas más bajas sale adelante entre críticas porque «sigue machacando a las clases medias»

La medida supone rebajas principalmente a quienes cobran menos de 35.000 euros, introduce mecanismos para que no beneficie a partir de los 55.000 euros e incluye subidas a partir de los 175.000

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

La reforma fiscal impulsada por el Gobierno del Principado y pactada con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, se aprobó esta mañana en ... la Junta General, tal y como estaba previsto, después de un acalorado debate político en el que los dos bloques del parlamento mostraron una vez más sus diferencias en materia fiscal. La reforma, a grandes rasgos, permitirá ahorrar «al menos» 119 euros anuales a las rentas de hasta 35.000 euros y beneficiará también, aunque de forma mucho más moderada, a quienes ingresen hasta 55.000 euros. A partir de ahí, el efecto de la reforma queda neutralizado hasta las rentas de más de 175.000 euros, donde se aplica una subida.

