El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una mujer sostiene una pancarta durante una concetración celebrada en España el pasado septiembre en defensa al derecho al aborto. EFE/ Víctor Lerena

¿Por qué Asturias no ha creado todavía un registro de sanitarios que se oponen a practicar abortos?

La consejera de Salud asegura que, aunque la medida es obligatoria, «no pensábamos que tenía que hacerse con tanta celeridad, porque aquí nunca hemos tenido problemas con esta prestación»

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:36

Comenta

«¿Por qué un gobierno progresista, feminista y reformista como el suyo ha esperado tanto para crear el registro de objetores en la interrupción voluntaria del embarazo ... ?». La pregunta se la formulaba esta mañana la diputada Covadonga Tomé a la consejera de Salud, Concepción Saavedra, a raíz del requerimiento que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo recientemente al Principado para que diese cumplimiento a este requisito legal en el plazo de tres meses. A día de hoy, Asturias es una de las cuatro comunidades que aún no ha puesto en marcha dicho registro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  3. 3 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  4. 4 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro
  7. 7

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  8. 8 La nueva etapa de Paunovic fuera del Real Oviedo
  9. 9 La mujer que causó un accidente en Llanes este verano triplicaba la tasa de alcoholemia
  10. 10 Una herida en un incendio en una vivienda del Polígono de Pumarín, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Por qué Asturias no ha creado todavía un registro de sanitarios que se oponen a practicar abortos?

¿Por qué Asturias no ha creado todavía un registro de sanitarios que se oponen a practicar abortos?