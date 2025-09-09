Hacienda y PP se enfrentan en la Junta por el incumplimiento de la regla de gasto en Asturias

Rifirrafe parlamentario entre el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y el portavoz del PP en esta materia, Andrés Ruiz, en relación con las consecuencias prácticas ... del incumplimiento por parte del Gobierno del Principado de la regla de gasto en Asturias en los presupuestos de 2024. El consejero trató de restar importancia al asunto, defendiendo que las cuentas autonómicas están perfectamente saneadas, mientras que el diputado popular alertó de las graves consecuencias que podrían derivarse de esta situación si, tal y como denuncia el principal partido de la oposición, siguen sin adoptarse medidas correctoras.

Guillermo Peláez comenzó aclarando que el Ministerio de Hacienda no exige al Principado compensar el exceso en el gasto (287 millones de euros) que se cometió en 2024, sino únicamente presentar un plan económico-financiero para demostrar que esta situación no se repetirá ni en el ejercicio en curso ni el próximo año, para lo que han sido necesarios «ajustes pequeños» sobre las estimaciones iniciales, y aseguró que las cuentas autonómicas están «perfectamente saneadas». Eso sí, aprovechó su intervención en el pleno para reivindicar la adaptación de la regla de gasto a la normativa de la Unión Europea, «porque tal y como está definida no solo no ayuda a conseguir los objetivos para los que fue planteada, objetivos que compartimos plenamente, sino porque nos obligaría a mantener un superávit que no es congruente con la situación económica y financiera del Principado de Asturias».

Desde el Partido Popular, Ruiz puso en entredicho el plan económico-financiero presentado por el Gobierno regional este verano al recordar que la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) no sólo lo considera «mejorable» sino que entiende de que no recoge «medidas de corrección» suficientes, advirtiendo de que el Gobierno regional podría incumplir la regla de gasto en 2025 y 2026. Una situación que preocupa a los populares ya que, alertan, podría derivar en una intervención de las cuentas por parte del Estado o un control en sus inversiones.

Ante este mensaje, el consejero lamentó que el PP haya pasado por alto otros párrafos del informe de la AIReF que dejan constancia del compromiso económico del Gobierno regional con la educación, así como del impacto económico que la vía fiscal asturiana está teniendo en la recaudación de la Administración, frente a las críticas de la oposición que la han calificado como «fraude». «¿Tiene impacto o no?», cuestionó de forma irónica el consejero a la bancada popular.