Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, en la Junta General. Mario Rojas

Hacienda y PP se enfrentan en la Junta por el incumplimiento de la regla de gasto en Asturias

Guillermo Peláez defiende que las cuentas están saneadas mientras Andrés Ruiz advierte de una posible intervención estatal si no se corrige la situación

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Oviedo

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:05

Rifirrafe parlamentario entre el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y el portavoz del PP en esta materia, Andrés Ruiz, en relación con las consecuencias prácticas ... del incumplimiento por parte del Gobierno del Principado de la regla de gasto en Asturias en los presupuestos de 2024. El consejero trató de restar importancia al asunto, defendiendo que las cuentas autonómicas están perfectamente saneadas, mientras que el diputado popular alertó de las graves consecuencias que podrían derivarse de esta situación si, tal y como denuncia el principal partido de la oposición, siguen sin adoptarse medidas correctoras.

