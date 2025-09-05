Las reglas fiscales limitan el gasto en Asturias pese al ahorro de 30 millones de euros por la quita
El Principado aguarda los detalles y la entrada en vigor de la ley para «evaluar su impacto» en la regla de gasto y la capacidad de inversión
Gijón
Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:17
La condonación de 1.508 millones de euros de deuda al Principado de Asturias , aprobada esta semana por el Consejo de Ministros dentro ... del plan estatal de alivio autonómico, permitirá reducir un 36% la deuda asturiana, reforzará su solvencia financiera y generará un ahorro anual en intereses de unos 30 millones de euros. Un montante que el Gobierno regional, en palabras del presidente del Principado, Adrián Barbón, pretende destinar al refuerzo de servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad, la atención a los mayores e incluso la gestión de emergencias.
Sus planes cuentan, de hecho, con el aval del Ministerio de Hacienda, que ha trasladado el mensaje de que este ahorro –unos 6.700 millones entre todas las comunidades– podrá ser utilizado libremente por los Gobiernos autonómicos y les ha animado a invertirlo en el refuerzo del Estado del Bienestar.
Sin embargo, las reglas fiscales y, concretamente, la de gasto, podrían imponer una realidad muy distinta. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) entiende que el ahorro en intereses no modifica el cálculo de la regla de gasto y, en consecuencia, no genera un mayor margen de gasto para otras políticas públicas. O, lo que es lo mismo, no podrían invertirse estos 30 millones como plantea el presidente asturiano.
El debate está sobre la mesa y desde la Consejería de Hacienda asumen que «la regla de gasto, al igual que el resto de reglas fiscales –objetivos de deuda y déficit–, afecta y condiciona todo el presupuesto en su conjunto», independientemente de que finalmente se aplique o no esta quita que, debe recordarse, sigue pendiente de un complicado trámite parlamentario y de su aprobación en el Congreso de los Diputados.
De hecho, el Principado aguarda ahora a ver «en qué términos entra en vigor» esta ley y «en qué ejercicio presupuestario» para poder «evaluar su impacto en el marco de las reglas fiscales» y, por lo tanto, en la capacidad real de gasto. En todo caso, señalan fuentes del departamento que encabeza Guillermo Peláez, «la quita y el ahorro en el pago de intereses mejoran la solvencia financiera del Principado y, por tanto, refuerzan su capacidad de negociación con las entidades financieras».
El uso que se pueda dar finalmente a este ahorro por los intereses de deuda es un debate abierto a nivel nacional al que Asturias no puede dar la espalda. De hecho, debe tenerse en cuenta que la Autoridad Fiscal ya ha puesto su lupa sobre el Gobierno del Principado por el incumplimiento de la regla de gasto en los presupuestos de 2024 y la posibilidad de que vuelva a incumplirlo en 2025 y 2026.
Incumplimiento
En este sentido, el Principado ha presentado este verano, a instancias del Ministerio de Hacienda, un Plan Económico-Financiero para demostrar su intención de revertir esta situación. No obstante, tras su análisis, el órgano fiscalizador ha alertado de que «se mantiene el riesgo apreciado» de incumplimiento de esta regla fiscal en 2025 y 2026 debido a medidas recientemente adoptadas por el Principado, como la rebaja fiscal y el incremento de personal.
Incluso, la Airef advierte en su informe de que Asturias podría volver a incumplir la regla al no haber incluido en su plan de ajuste «medidas correctivas ni actuaciones explícitas que sustancien la corrección de la desviación en el ejercicio y el siguiente, y mantengan el gasto computable en una senda de cumplimiento en el futuro». Concretamente, calcula que podría contabilizar un incremento del gasto computable en 2025 y 2026 del 4,9% y 4,6%, respectivamente, frente al techo permitido del 3,2% y 3,3%.
Barbón llama a la «responsabilidad política» ante la próxima negociación presupuestaria
El presidente del Principado, Adrián Barbón, hizo un llamamiento a la «responsabilidad política» ante el inminente debate parlamentario para aprobar los presupuestos de 2026. Lo hizo en Oviedo, con motivo de la inauguración del nuevo Instituto de Educación Secundaria Margarita Salas, en La Corredoria, donde destacó tanto el compromiso del Ejecutivo con la ciudad como la importancia de la estabilidad presupuestaria alcanzada en la región. «Cuando la gente pregunta por qué es importante tener unos presupuestos, aquí está la respuesta. Este instituto ha sido posible gracias a que Asturias contó con presupuestos en los últimos años: en 2023, 2024 y 2025. Si no hubiéramos tenido presupuestos, este instituto no existiría», afirmó.
El presidente recordó que, en los próximos meses, los grupos parlamentarios deberán posicionarse sobre los presupuestos de 2026, «donde también habrá inversiones para Oviedo», un ayuntamiento gobernado por el PP. «Votamos pensando en el futuro de la gente. Por eso hay votos que no se explican», añadió, en clara alusión al grupo parlamentario popular.
Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, expresó su apoyo total a Álvaro Queipo como candidato del PP a la Presidencia del Principado. «Es el candidato oficial del PP, con plena seguridad y al 100%», respondió a las dudas que sobre esta candidatura ha expresado en varias ocasiones Adrián Barbón. «Cuenta con el respaldo no solo de Alberto Núñez Feijóo, sino también del alcalde de Oviedo, que algo pinta en este tema», concluyó.
