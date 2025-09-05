El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al consejero de Hacienda y el presidente del Principado, durante una visita a Asturias. Álex Piña

Las reglas fiscales limitan el gasto en Asturias pese al ahorro de 30 millones de euros por la quita

El Principado aguarda los detalles y la entrada en vigor de la ley para «evaluar su impacto» en la regla de gasto y la capacidad de inversión

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:17

La condonación de 1.508 millones de euros de deuda al Principado de Asturias , aprobada esta semana por el Consejo de Ministros dentro ... del plan estatal de alivio autonómico, permitirá reducir un 36% la deuda asturiana, reforzará su solvencia financiera y generará un ahorro anual en intereses de unos 30 millones de euros. Un montante que el Gobierno regional, en palabras del presidente del Principado, Adrián Barbón, pretende destinar al refuerzo de servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad, la atención a los mayores e incluso la gestión de emergencias.

