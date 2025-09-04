Asturias ahorrará en intereses 30 millones al año con la quita de deuda que se destinarán a gasto social

La condonación de la deuda aprobada esta semana por el Consejo de Ministros permitirá, si logra superar el complicado trámite parlamentario que aún ... tiene por delante, que el Estado asuma 1.508 millones de euros de deuda de Asturias, reduciendo el pasivo de esta comunidad autónoma en un 36%.

Desde el Gobierno regional destacan que esta medida mejorará su solvencia económica, ya que permitirá recuperar los niveles de endeudamiento previos a la crisis y, por lo tanto, su capacidad para acudir al mercado financiero, además de implicar un ahorro de más de 30 millones de euros anuales en intereses. Un montante que, en palabras del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, «va a repercutir en sanidad, educación, atención a mayores, así como en la seguridad y gestión de emergencias».

El jefe del Ejecutivo profundizó así en el mensaje que quiso trasladar este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en contra de otras interpretaciones del propio proyecto de ley y de informes de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que entienden que el ahorro en intereses no modifica el cálculo de la regla de gasto y, en consecuencia, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas.

La condonación, al margen de esta cuestión, ha sido duramente criticada tanto por las fuerzas de la oposición como por los empresarios asturianos, al entender que Asturias sale perjudicada en el reparto «hecho a medida» para contentar a los socios catalanes. No en vano, el Ministerio de Hacienda 'perdonará' 1.369 euros a cada asturiano (por población ajustada), frente a los 2.285 euros que dejarán de pagar catalanes, andaluces, murcianos o valencianos.

Incluso el Gobierno del Principado ha reconocido desde el primer momento no estar totalmente de acuerdo con el criterio de reparto de los 83.252 millones que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Hacienda para repartir entre todas las comunidades de régimen común, sino sólo en un 75%, el porcentaje que se reparte en base a la población ajustada.

No obstante, el Ejecutivo regional justifica su respaldo a la quita al entender que forma parte del acuerdo parlamentario en relación con la financiación autonómica suscrito en 2020 en la Junta General por todas las fuerzas, salvo Vox, y en el que ya se reclamaba la reestructuración de la deuda. Para el PP de Asturias, en línea con el posicionamiento en contra de todos los barones de Génova, el respaldo a esta quita por parte del Principado no sólo es una «irresponsabilidad» porque supone que «los asturianos deberán pagar la deuda de los catalanes», sino que además implica la ruptura por parte del Gobierno regional del citado pacto por la financiación. Y es que, argumentan los populares, este pacto reconocía textualmente que la reestructuración de la deuda no debía «penalizar a las comunidades con una gestión presupuestaria más responsable».

Adrián Barbón, en una entrevista concedida a Rne, se mostró en contra de la financiación singular de Cataluña aunque enmarcó la negociación con esta comunidad de cuestiones que luego se extrapolan al resto de comunidades autónomas a un «mal viejo» de la política española. «No es cosa del actual gobierno. Todos los gobiernos han tenido la tendencia natural a negociar primero con Cataluña y luego, es verdad, generalizarlo a los demás», anotó. Citó a Felipe González, a José María Aznar, a José Luis Rodríguez Zapatero y a Mariano Rajoy. «Es un mal endémico que tiene mucho que ver con el propio encaje de Cataluña dentro del proyecto común que es España», reflexionó, aunque considera que «la normalización institucional» ya «se nota» gracias a la llegada de Salvador Illa. «El suflé se ha deshinchado por completo», aseguró.

Barbón hacía estas consideraciones tras la polémica reunión entre Illa y Carles Puigdemont, una foto que le «gusta poco» porque Puigdemont, dijo, le «cae bastante grande» y le «repele». No obstante, entiende que la reunión con Illa se enmarca en la intención del ex ministro de Sanidad con todos los expresidentes, empezando por Puyol, para «unir a Cataluña».

En una entrevista emitida por Rtpa, el presidente vaticinó que, pese a las críticas recibidas por la condonación de la deuda por parte del PP y de los presidentes autonómicos de esta formación, «al final todas las comunidades se van a acoger». Además, aclaró que la condonación por parte del Estado no hace desaparecer la deuda, ya que pasa a ser asumida por la Administración General, pero defendió que esta medida mejora las condiciones financieras de las comunidades y facilita su acceso a los mercados financieros.