Concentración de sanitarios convocada esta mañana delante del HUCA. Juan Carlos Román

«Frente común» de la sanidad asturiana por unas mejoras laborales «que son de justicia»

Todas las organizaciones sindicales de la sanidad pública asturiana sumaron fuerzas en una concentración delante del HUCA a la que sólo faltó el Sindicato Médico Profesional, al que critican por marcar diferencias con otras categorías: «Defienden sus intereses

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:25

Comenta

Los sanitarios asturianos dicen «estar hartos ya» de que «la Consejería de Salud nos de largas» y este mediodía convocaban una nueva concentración de ... protesta delante del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En esta ocasión, secundada por todas las organizaciones sindicales con representación en la sanidad pública asturiana. A excepción del Sindicato Médico (Simpa), al que aludieron y criticaron, sin mencionarlo expresamente, por marcar diferencias con el resto de categoría, defendiendo una regulación laboral propia para su profesión. «Defienden sus intereses mediante la confrontación con otras compañeros», reprobaron.

