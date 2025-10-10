«Frente común» de la sanidad asturiana por unas mejoras laborales «que son de justicia»

Los sanitarios asturianos dicen «estar hartos ya» de que «la Consejería de Salud nos de largas» y este mediodía convocaban una nueva concentración de ... protesta delante del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En esta ocasión, secundada por todas las organizaciones sindicales con representación en la sanidad pública asturiana. A excepción del Sindicato Médico (Simpa), al que aludieron y criticaron, sin mencionarlo expresamente, por marcar diferencias con el resto de categoría, defendiendo una regulación laboral propia para su profesión. «Defienden sus intereses mediante la confrontación con otras compañeros», reprobaron.

A la protesta se sumaron decenas de trabajadores y representantes de CSIF, Sicepa-Usipa, Satse, UGT, CCOO, USAE y CSI. «Con esta concentración queremos hacer un ejercicio de fuerza», puntualizaban portavoces sindicales en los minutos previos a la movilización. «Y queremos que sea de manera conjunta, porque la mayoría de nuestras peticiones son transversales y comunes a las distinta categorías», puntualizaban. A participar en esta medida de presión se llamó incluso a los distintos colegios profesionales implicados, aunque «hubo uno que no respondió», dejaron caer, refiriéndose al Colegio de Médicos de Asturias.

El personal del Sespa reclama mejoras laborales que tiene que ver con unas jornadas que «no permiten la conciliación familiar»; con una ponderación de la nocturnidad «ajustada a lo que supone trabajar por la noche»; revisar las agendas de los médicos de Atención Primaria y que se les paguen las dietas cuando están de guardia; mejorar las autocoberturas en Atención Especializada; recuperar el total de la paga extra, recortada tras la crisis económica de 2008; o que se fije «de una vez» la subida salarial correspondiente a este ejercicio. Son cuestiones que, en algunos casos, dependen del Ministerio de Sanidad, pero «otras comunidades están tomando medidas para compensar a sus sanitarios».

Con este «frente común», que evidenció aún más las tensiones existentes entre médicos y el resto de categorías sanitarias, especialmente las enfermeras, se pretende decir a la Administración que «ya basta de excusas. Se están elaborando ya los presupuestos de 2026, es el momento de tener en cuenta nuestras reivindicaciones que consideramos de justicia».