«Mamá, ya lo maté, si no es para mí no es para nadie» 00:17 La madre de la detenida, en las cercanías de la casa. / PABLO LORENZANA La madre de la detenida se encuentra muy consternada por lo sucedido la noche anterior en el interior de su vivienda LYDIA IS Villaviciosa Martes, 17 julio 2018, 15:04

«Mamá, se acabó, ya lo maté, si no es para mí no es para nadie». Con estas palabras despertó Ana García Hevia, de 28 años, a su madre, Belén Hevia, tras coser a puñaladas a su pareja, Miguel Ángel Suárez Menéndez 'Míchel', tras una discusión. «Estoy muy mal, esto es horrible», reconoció la mujer, que confirma que su hija permanece detenida en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de Pola de Siero. Está previsto que pase a disposición mañana miércoles.

La pareja llevaba meses de relación y Belén cree que el crimen estuvo motivado por los celos. «Empezaron a discutir y él dijo que se quería ir, al final que se quedaba y se fueron a la cama, no supe más hasta que me despertó», relató la mujer, incapaz de contener las lágrimas. «Tuve muchos problemas con ella, pero no creí que fuera capaz de hacer algo así», añadió.

La joven tiene antecedentes por agresión a una mujer hace unos años a la que intentó robar el bolso. También fue detenida por la quema de contenedores.