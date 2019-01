El temporal deja un reguero de daños en el Oriente Llovio tras el paso del temporal. / Nel Acebal Permanecen cortadas la N-634 entre Llovio y Ribadesella y la N-621 a la salida de Unquera hacia Panes LUCÍA RAMOS Jueves, 24 enero 2019, 12:43

Los daños se multiplican en la comarca oriental, donde todas las miradas están puestas en los principales río, cuyas crecidas han causado ya numerosos estragos. Es el caso, por ejemplo, del Sella, desbordado en diferentes puntos, que ha obligado a cortar al tráfico la carretera nacional 634 desde la localidad riosellana de Llovio hasta la capital parraguesa. En esta última, además, el agua anega las plantas bajas del colegio y del instituto, así como el barrio del Tocote. Además, se han registrado varios argayos, en la carretera de El Fito, en la entrada a La Roza de Parres y entre los pueblos de San Juan y la Vega de los Caseros.

Otro concejo ribereño como es Ribadesella también se ha llevado lo suyo. Al argayo en la carretera del faro que ayer obligaba a desalojar a cinco familias y al pantalán deportivo destrozado por la fuerza de la riada se suman hoy las inundaciones que están sufriendo localidades como La Huertona, Llovio y L'Alisal, esta última completamente aislada.

En Llanes las intensas lluvias registradas en la jornada de ayer se llevaron por delante un tramo de la carretera que da acceso al pueblo de Purón, cuyos vecinos no tienen forma de salir, a no ser en todoterreno o tractor por la cuesta de San Roque del Acebal. Se trata, denuncian los afectados, un «desastre anunciado», pues ya cuando hace cuatro años se llevaron a cabo las obras de rehabilitación de esta vía advirtieron de que no se estaba haciendo bien. «Llegamos incluso a cortar la carretera, pues se veía que lo estaban dejando fatal y nos temíamos que algo así pudiese ocurrir, pero nada, es una chapuza tras otra», critican en el pueblo. Desde primera hora de la mañana varios operarios trabajan en la zona para intentar restablecer la comunicación cuanto antes.

La situación es crítica en los concejos de Ribadedeva y Peñamellera Baja, donde el Cares-Deva también se ha desbordado. En la localidad ribadedense de Bustio el agua ha anegado varias calles y viviendas y todos los vecinos están pendientes del nivel del río, que a punto está de alcanzar el puente que les une con la vecina Unquera (Cantabria). A la salida de esta última población se ha tenido que cortar al tráfico la carretera nacional 621 que conduce a Panes (Peñamellera Baja). También permanece cortada la AS-344 que une los núcleos de Bustio y Colombres, en Ribadedeva.

Finalmente, los municipios más elevados tampoco se libran del castigo del temporal. En Cabrales llevan desde anoche pendientes del cauce del río Casaño a su paso por Poo, que amenza con desbordarse, y en Peñamellera Alta un argayo mantiene cortada la carretera que discurre bajo su capital, Alles. En Ponga está siendo una jornada «de locura», como reconoce la alcaldesa, Marta Alonso, quien enumera el reguero de incidencias registradas en las últimas horas. «Tenemos varios argayos en el acceso a Viboli que obligan a circular con precaución y otro que ha cortado al tráfico la entrada a Casielles.

En San Ignacio tenemos una pequeña inundación y en Viegu se ha desbordado el río, entrando en varias casas», explica. A todo esto se suma un problema que se repite de continuo en el concejo «en cuanto caen cuatro gotas» y que tiene a sus vecinos y a su equipo de gobierno «hartos». Y es que varios núcleos rurales ponguetos «llevan ocho días sin televisión» y también están fallando constantemente las telecomunicaciones. «No hay cobertura en el municipio, con lo que si pasa cualquier cosa no hay forma de avisar», señala la regidora, quien asevera, molesta, que ya ha dado aviso y presentado quejas en multitud de ocasiones. «Esto es una vergüenza, no podemos estar así en pleno siglo XXI», asevera.