La unidad de enfermedades raras prevista en el HUCA entrará en funcionamiento en junio de 2026

Este nuevo dispositivo sanitario supondrá una inversión de 826.667 euros y cuenta con fondos europeos procedentes del Ministerio de Sanidad. «La idea es que un paciente, una vez que llegue allí, reciba atención de profesionales de distintas especialidades», explica la consejera de Salud

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:23

Asturias aspira a convertirse en una comunidad puntera en la detección precoz y la atención individualizada de las enfermedades raras. Para ello, la ... Consejería de Salud trabaja en la creación de una unidad específica en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que, si se cumplen los plazos previstos, estará operativa en junio de 2026.

