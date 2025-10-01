El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El rector Ignacio Villaverde durante la inauguración de una exposición ayer en la Biblioteca del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Mario Rojas

IU pide que la matrícula gratuita en la Universidad de Oviedo esté condicionada por la renta

Adrián Barbón e Ignacio Villaverde insisten en defender la medida, que podría ampliarse a los másteres

Ana Moriyón
Olga Esteban

Ana Moriyón y Olga Esteban

Oviedo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:52

IU va a pedir, en la negociación presupuestaria, que la matrícula gratuita de la Universidad esté condicionada por la renta. Así lo ha anunciado ... hoy Xabel Vegas y, de esta forma, la coalición trata de regresar a la idea con la que nació esta medida. Porque cuando el Gobierno regional anunció que los estudiantes de primer curso no pagarían matrícula se ligó a los ingresos familiares. Finalmente aquello no se aplicó (entre otras cosas por las dificultades planteadas por la propia Universidad, que no tiene acceso a los datos económicos de los alumnos). Por eso y por la intención del Ejecutivo de que la educación sea gratuita en todos sus niveles, se optó por extender la medida a todo el alumnado de primero .

