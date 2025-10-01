IU pide que la matrícula gratuita en la Universidad de Oviedo esté condicionada por la renta

IU va a pedir, en la negociación presupuestaria, que la matrícula gratuita de la Universidad esté condicionada por la renta. Así lo ha anunciado ... hoy Xabel Vegas y, de esta forma, la coalición trata de regresar a la idea con la que nació esta medida. Porque cuando el Gobierno regional anunció que los estudiantes de primer curso no pagarían matrícula se ligó a los ingresos familiares. Finalmente aquello no se aplicó (entre otras cosas por las dificultades planteadas por la propia Universidad, que no tiene acceso a los datos económicos de los alumnos). Por eso y por la intención del Ejecutivo de que la educación sea gratuita en todos sus niveles, se optó por extender la medida a todo el alumnado de primero .

Estaba previsto que la exención de pago fuera implantándose progresivamente en el resto de cursos a lo largo de los años. Pero Adrián Barbón no quiere esperar y anunció que llegaría a todos los estudiantes el próximo curso. Eso sí: siempre que cumplan unos requisitos académicos.

La medida ha sido muy bien recibida en la Universidad por el rector y eso, dice Barbón, «es lo importante». Pero no está siendo así en todos los ámbitos. Como queda dicho, IU pedirá límite de rentas, siguiendo el argumento que han esgrimido otros sobre que las familias con rentas bajas 'paguen' la matrícula de los hijos de rentas más altas. Vegas también ha llamado la atención sobre la situación de los alumnos que deben trabajar a la vez que estudian y las dificultades de estos para cumplir los requisitos académicos.

Foro coincide con IU. Adrián Pumares dice que «la universidad deben pagársela los ricos y los que suspenden muchas asignaturas» y pone como ejemplo el caso de los hijos de diputados de la Junta General: no es justo, dice, que ellos tengan matrícula gratis.

Por su parte, Covadonga Tomé ha criticado la «falta de rigor» del Ejecutivo, al que culpa de no haber hecho una estimación económica antes de anunciar la medida. Se refiere Tomé a las diferentes cifras sobre el posible coste de la medida que han mencionado Gobierno y Universidad. En este sentido, el equipo rectoral aclara que no hay ninguna diferencia de criterio y que la cuestión es que aún no se ha bajado al detalle.

El rector, Ignacio Villaverde, hacía referencia a unos 12 millones de euros, que es lo que ingresa la institución por las matrículas. Lo cierto es que en el presupuesto de este año la cifra es de 13,9 millones, de los que 9,97 corresponden a los estudios de grado. Como aún no se conocen los detalles y requisitos académicos que se van a exigir, no es posible concretar cuál es la cifra que deberá compensar el Principado.

En cualquier caso, Tomé preguntará por el asunto en el Pleno de la próxima semana. Más allá de eso, la diputada está a favor de la medida e incluso plantea que se pueda ampliar a la matrícula de los másteres, algo que el PSOE se muestra dispuesto a estudiar.

Para Beatriz Polledo, del PP, el Gobierno está tratando de «polarizar el debate entre ricos y pobres» y considera que la medida regional se solapa con las becas ya existentes. Respecto a eso, a partir de ahora sucederá como ha ocurrido este año en primer curso: quien tenga derecho a beca no recibirá la compensación del Principado.

Carolina López, de Vox, también rechaza que el debate plantee el enfrentamiento entre universidades públicas y privadas e incluso habla de «adoctrinamiento» en la pública.

Todo el debate originado en torno al anuncio ha sido calificado por Adrián Barbón como «una ofensiva como nunca vi», que a su juicio viene «originada por quienes tienen más ingresos, que no quieren pagar un poco más de IRPF, porque se niegan a pagar la matrícula de las clases medias y trabajadoras». El presidente del Principado tiene muy claro que el objetivo de la gratuidad es, por un lado, combatir la llegada de las universidades privadas y, por el otro, que «bajo mi mandato se está construyendo un sistema público y gratuito en su totalidad», desde el ciclo 0 a 3 hasta la universidad.

Como ha dicho Barbón, la medida tiene el apoyo de Ignacio Villaverde, que lo ha vuelto a dejar claro: «Como rector de la Universidad de Oviedo, valoro de forma positiva la gratuidad, dirigida a garantizar que las cuestiones económicas no disuadan a nadie de emprender estudios universitarios. También me parece lógico que, puesto que para financiar esa gratuidad, se contará con los impuestos de todos los asturianos y las asturianas, también se requiera un mínimo rendimiento académico para poder acceder a ella. Ya manifestamos nuestra valoración positiva de la noticia hace un año, cuando se anunció para primer curso de este 2025-2026, y ya entonces sabíamos que era una medida que acabaría implantándose en todos los cursos de los estudios de grado. Solo ha cambiado el plazo de implantación, pero seguimos valorando la medida de forma positiva. Ahora tenemos que descender al terreno de lo concreto, para poder afinar la cifra final de compensación del Principado en función del modelo que sea aprobado y los requisitos exigidos».