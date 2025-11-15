El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
José Javier Borge, Fátima Drubi, Ignacio Villaverde, Gabriela Fernández-Viejo y Belén López, durante la celebración de San Alberto Magno. Álex Piña

La Universidad de Oviedo negocia con el Principado un plan de infrastructuras a cinco años

La institución ya acomete reformas en centros como la facultad de Ciencias, necesarias mientras llega el traslado al campus de El Cristo

Olga Esteban

Olga Esteban

Oviedo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:11

Comenta

Dijo en alguna ocasión Ignacio Villaverde que no quiere ser recordado como «el rector del ladrillo», pero sabe también, y así lo reconoce, las ... muchas necesidades en infraestructuras que tiene la Universidad de Oviedo. Ayer mismo, durante la celebración de la festividad de San Alberto Magno, se volvió a poner de manifiesto. De hecho, el acto institucional tuvo que celebrarse en la Facultad de Geología en lugar de en Ciencias, que realmente era la anfitriona, debido a las obras que se están desarrollando en ésta última.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le requisan el perro a un hombre que estaba drogado en Gijón
  2. 2 Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»
  3. 3 El personal del SAMU, en pie de guerra por un nuevo sistema de llamadas que «retrasa nuestra respuesta» a las emergencias
  4. 4 La Guardia Civil investiga los robos en cuatro casas de La Camocha
  5. 5 La gripe aviar golpea la producción en Asturias: «El mayor problema no es el confinamiento, sino el miedo de la gente de consumir carne de pollo»
  6. 6 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  7. 7

    Asturmadi inaugura la mayor ampliación de su historia con ambición de futuro en Avilés
  8. 8 Vega-Arango: «Guardo con cariño ser el único jugador del Sporting que no recibió pagos»
  9. 9

    El Albergue Covadonga rechaza la «criminalización de las personas sin hogar»
  10. 10 El kilo de angula, a cinco mil euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Universidad de Oviedo negocia con el Principado un plan de infrastructuras a cinco años

La Universidad de Oviedo negocia con el Principado un plan de infrastructuras a cinco años