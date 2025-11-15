La Universidad de Oviedo negocia con el Principado un plan de infrastructuras a cinco años

Dijo en alguna ocasión Ignacio Villaverde que no quiere ser recordado como «el rector del ladrillo», pero sabe también, y así lo reconoce, las ... muchas necesidades en infraestructuras que tiene la Universidad de Oviedo. Ayer mismo, durante la celebración de la festividad de San Alberto Magno, se volvió a poner de manifiesto. De hecho, el acto institucional tuvo que celebrarse en la Facultad de Geología en lugar de en Ciencias, que realmente era la anfitriona, debido a las obras que se están desarrollando en ésta última.

Porque el traslado al futuro nuevo campus de El Cristo llegará, en el mejor de los casos, en cinco años, y muchos centros de la universidad no pueden esperar tanto. Por dos necesidades básicas. En primer lugar, por la falta de espacio, acuciante en Llamaquique. Y, por otro, por el «deterioro» que el propio Ignacio Villaverde reconoció durante el Claustro del jueves. Por eso, con los recursos propios de la Universidad se han comenzado algunas intervenciones. En el curso pasado, en Economía y Empresa y Marina Civil, por ejemplo. En este curso, por ejemplo, en Medicina, en los espacios destinados a Ciencias del Deportes y también en Ciencias. De hecho, su decana, Fátima Drubi Vega, hizo ayer referencia a ellas, y aunque admitió que el momento elegido para los trabajos no es el más apropiado, por coincidir en periodo lectivo, reconoció que el «justifica el esfuerzo».

También hay previstas obras en Química, edificio que tenía grandes deficiencias y donde primero se actuó en cuestiones de conducciones, saneamiento y problemas estructurales del edificio y, en 2026, el presupuesto incluirá la primera parte de un plan plurianual para mejorar los laboratorios y los equipamientos.

Pero con las intervenciones en marcha y previstas no hay suficiente. Por eso, como anunció el rector, hay un estudio sobre la mesa que cuantifica en 18 millones la necesidad para abordar los problemas de infraestructuras más urgentes. Ese documento ha sido trasladado al Principado de y se negocia una aportación extraordinaria, al margen de las partidas comprometidas en el acuerdo de financiación a largo plazo entre ambas partes. El propio Villaverde explica que las actuaciones de ese plan podrían llevarse a cabo a lo largo de cinco años.

Ciencias, Química, Geología y Biología

Como queda dicho, las necesidades de infraestructuras salieron a relucir en la celebración del patrón de las facultades de la rama de ciencias: Ciencias, Química, Geología y Biología. Centros que, en boca de Fátima Drubi, reivindicaron su «calidad» y su trabajo conjunto para ayudar a «comprender el mundo».

Ignacio Villaverde alabó el trabajo de los cuatro centros, que «soportan una parte muy importante del I+D+i asturiano». Lo hace Ciencias como «uno de los motores de la Universidad de Oviedo»; Biología, no solo con su estudio de la vida sino también su «contribución para protegerla»; Geología como «referente nacional en el estudio de nuestro territorio» y Química como «uno de los pilares de la investigación aplicada en Asturias». Reivindicó una vez más el rector el «rigor» de la universidad pública y su «responsabilidad para alzar la voz frente a la desinformación».

En el acto institucional participaron también el decano de Química, José Javier Borge; la vicedecana de Biología, Belén López, y la directora del departamento de Geología, Gabriela Fernández-Viejo. Y durante el mismo se pudo escuchar la conferencia 'Las Matemáticas como parte del lenguaje para una mejor representación del mundo', impartida por el profesor José Ángel Rodríguez Méndez, catedrático de Análisis Matemático de la Universidad de Oviedo.