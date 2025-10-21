Estos son los siguientes pasos que deben dar las universidades privadas en Asturias

Las universidades privadas Alfonso X y Nebrija tienen el visto bueno del Gobierno asturiano para sus centros adscritos en Asturias. El Boletín Oficial del ... Principado de Asturias publica este martes los decretos correspondientes y es ahora cuando empiezan a contar los dos años de plazo que tienen ambas instituciones para completar los trámites requeridos. Aunque ninguna tiene interés en apurar plazos, sino todo lo contrario.

Las universidades deben actuar en varias frentes. Por un lado, para adecuar sus futuras sedes. En el caso del Centro Universitario Alfonso X El Sabio Asturias tendrá su sede en planta -3 del Edificio de Calatrava y es responsabilidad de la entidad pedir cuantas licencias y permisos necesite para realizar las obras. Lo que marca el decreto es que «el comienzo de la actividad docente en estas instalaciones podrá tener lugar siempre que se acredite la finalización de las obras del inmueble y que »el centro deberá garantizar que las instalaciones y dotaciones destinadas a la impartición de docencia y al desarrollo de actividades de investigación sean adecuadas para el uso universitario y suficientes para el número de estudiantes matriculados o que previsiblemente se matricularán, por lo que se deberá respetar la capacidad máxima de las instalaciones, así como el resto de requisitos establecidos en la normativa aplicable«.

De forma paralela a la adecuación de la sede, la Alfonso X debe avanzar en la aprobación de las titulaciones que va a impartir. A saber: los grados de Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia y los máster universitarios en Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y finalmente Salud Pública y One Health.

Para impartir todas estas titulaciones, la universidad necesita una resolución favorable del Consejo de Universidades dando el visto bueno a los planes de estudio y, previamente, un informe de la agencia evaluadora, es decir, la ANECA.

Con todo, la autorización última depende de la Dirección General de Universidades de la Consejería de Ciencia, que comprobará que el proyecto cumple todos los requisitos en materia de personal docente e investigador (de acuerdo con las ratios que marca la ley); también en cuanto a infraestructuras y dotaciones «y, en particular, la acreditación de la finalización de las obras del edificio en el que se instalará el centro»; las previsiones del plan de desarrollo de la programación universitaria y la programación plurianual de la actividad investigadora.

Exactamente el mismo procedimiento debe seguir la Nebrija para su Centro Universitario Instituto Nebrija de Avilés, que tendrá su sede en tres ubicaciones: en la plaza Domínguez Álvarez Acebal; en la calle de la Cámara Santa y en el Palacio de Camposagrado. En este caso, el proyecto presentado es para impartir el grado de Enfermería, que necesitará también el visto bueno de la ANECA y del Consejo de Universidades y finalmente, tras finalizar las obras necesarias y demostrar que cumple con todos los requisitos legales, de la Consejería de Ciencia.

En el caso de la Nebrija, su rectora, Montserrat Gomendio, ya aseguró a EL COMERCIO que la intención era iniciar las tramitaciones en cuando el BOPA publicara la resolución porque la idea es inaugurar el grado el próximo septiembre.

De esta forma, los dos proyectos se acercan un paso más mientras que la Universidad Europea espera por el visto bueno ministerial para continuar con la tramitación del futuro campus de Gijón.