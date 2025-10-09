La Universidad Europea ajustará su proyecto en Gijón a los nuevos requisitos para agilizarlo

El anuncio del Gobierno central, hace unos meses, de que iba a endurecer los requisitos para abrir nuevas universidades en España puso en alerta ... a todos los grupos que tenían proyectos en marcha. Tres de ellos, en Asturias. Han sido meses de debate y de expectativa, pero el decreto ya está listo y aprobado por el Consejo de Gobierno del Estado y entrará en vigor el próximo 28 de octubre.

A partir de ahí entran en vigor nuevas reglas del juego. Los proyectos tendrán que contar con unas características más exigentes para poder recibir el visto bueno de la Administración. Entre ellos, contar con un mínimo de 4.500 alumnos; ofrecer como mínimo diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas de doctorado; contar con un 10% de plazas de alojamiento; que el equipo directivo tenga experiencia en la gestión universitaria y dedicar un 5% del presupuesto a la investigación. La falta de esto último era una de las cuestiones que más se criticaba hasta ahora. Además, las comunidades autónomas no podrán actuar por su cuenta, ya que la agenda de evaluación nacional, la ANECA, deberá emitir un informe que será vinculante. Si los técnicos dicen que 'no' el Principado, en este caso, no tiene opción a dar de paso el proyecto.

La situación afecta de lleno al proyecto de la Universidad Europea en Gijón. Es, de hecho, el único de los tres proyectos asturianos afectados, ya que los otros dos (Alfonso X en Oviedo y Nebrija en Avilés) son centros adscritos y quedan al margen de este decreto.

En un comunicado remitido a este periódico, la Universidad Europea afirma mantener sus planes para Gijón. Eso sí, «hemos puesto en marcha un proceso de revisión para alinear nuestros proyectos con los nuevos requisitos, con el objetivo de agilizar su tramitación y ejecución. Como siempre hemos hecho, nos ajustaremos a la normativa vigente para asegurar el cumplimiento de los requisitos y seguir obteniendo informes favorables de los organismos reguladores», asegura.

Remitido al Ministerio

El proyecto de la Universidad Europea ya ha sido remitido por el Principado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, donde está pendiente del informe del Consejo General de Política Universitaria. Un informe que no es vinculante, pero que el Gobierno regional había advertido que sería «fundamental» para continuar con la tramitación del proyecto.

Solo en el caso de que dicho informe llegara al Principado en los próximos 20 días –esto es, antes de que el decreto entre en vigor– y de que fuera favorable, se podría seguir con la tramitación tal y como estaba prevista.

Pero lo más probable, vistos los plazos en los que se mueven estos proyectos, es que no sea así. En ese caso, la consejería esperará directrices del ministerio y sus posibles requerimientos «y se lo trasladaremos a los promotores para que puedan adaptar la solicitud a los requisitos exigidos». En cualquiera de los casos, aún queda una larga tramitación, ya que la implantación de una nueva universidad en la comunidad requiere la aprobación de una ley específica en la Junta General.

Ofrecer alojamiento

Tal y como están las cosas, y a la espera de que se concreten los plazos que se va a dar a las universidades ya abiertas y a aquellas que tienen los proyectos tan avanzados, la Universidad Europea debería realizar algunos cambios importantes. Para empezar, ganar alumnos: su previsión era contar con 3.500 en el campus gijonés, pero el decreto exige 4.500 en los primeros seis años de actividad de la institución.

Lo que, en principio, sí cumple el proyecto es la oferta académica. Desde un principio se habló de que la compondrían al menos diez grados, seis títulos oficiales de máster y dos programas oficiales de doctorado, los mínimos que establece el real decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Esas titulaciones corresponden a tres de las cinco grandes áreas de conocimiento (otros de los requisitos establecidos en el decreto), en concreto a Ciencias de la Salud, Arquitectura y Ciencias Sociales. Entre ellas estarían los estudios de Medicina, Enfermería y Nutrición. También, estudios relacionados con la Arquitectura y con todo el ámbito de la Economía.

De lo que no se había hablado, y ahora será requisito indispensable –aunque se dan tres años de margen– era de ofrecer alojamiento al alumnado. El nuevo decreto obliga a proporcionar un número de plazas equivalente al 10% de su alumnado. Es decir, contando con que se llegue a la cifra mínima de estudiantes exigida, 450 plazas.

El proyecto de la Universidad Europea para Gijón ronda los 28 millones de euros, con más de 7.000 metros cuadrados de instalaciones –en una parcela de 10.045 metros cuadrados– y la creación de 400 empleos directos.

En el equipo de gobierno gijonés, aseguraron ayer fuentes municipales, «existe una total tranquilidad» respecto a la llegada de la Universidad Europea a la ciudad toda vez que «desde la institución educativa se ha reiterado su apuesta por Gijón».