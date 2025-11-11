La Asociación Pedro Menéndez entregará sus premios el 5 de diciembre Reconocen a la Junta de Cofradías de Semana Santa, a Pablo González Castañón, a título póstumo, y a Ruth Arias, Jefa de Redacción de LA VOZ DE AVILÉS

Cristina Del Río Avilés Martes, 11 de noviembre 2025, 19:58 Compartir

La Asociación de Vecinos Pedro Menéndez ha fallado sus premios anuales que este año han recaído en la Junta de Cofradías de Semana Santa, reconocida como Entidad Cultural; el Premio a la Acción Social se concederá a título póstumo a Pablo González Castañón, y el Premio Amelia Avilés en Femenino es para Ruth Arias, Jefa de Redacción de LA VOZ DE AVILÉS. Los reconocimientos se entregarán el próximo día 5 de diciembre, en el transcurso de una cena en el Hotel Palacio de Avilés.

Ruth Arias agradeció «enormemente el premio, que más que como una distinción personal lo entiendo como un reconocimiento a LA VOZ DE AVILÉS y al papel que siempre ha mantenido de atención a las asociaciones vecinales, a sus actividades y, sobre todo, a los problemas de la gente de a pie, que ellas se encargan de canalizar». Se mostró también honrada por engrosar «una larga nómina de mujeres que se han distinguido por su activismo en campos como la cultura o la acción social».

En la misma línea, Carlos Fernández Mora, presidente de la Junta de Cofradías, expresó su satisfacción por recibir un premio que anima a perseverar en un trabajo que espera verse gratificado más adelante con el reconocimiento de la Semana Santa avilesina como Fiesta de interés Turístico Nacional. Lo sienten, además, como un premio «entre amigos» por la estrecha colaboración que hay entre las cofradías, con varias personas que pertenecen a la asociación y también a distintas cofradías.

Temas

Premios