Pilar Alcover, a la izquierda, y la alcaldesa Mariví Monteserín, esta mañana, en el Espacio Maqua. Paloma Ucha

Veintidós jóvenes franceses inauguran los cursos de español en Avilés con la Nebrija

Se trata de una formación de un año con vistas a mejorar su conocimiento del idioma y realizar a continuación estudios relacionados con la salud

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:52

Veintidós jóvenes franceses han inaugurado hoy los cursos de español para extranjeros en Avilés de la mano del Instituto Nebrija. Será una formación ... de un año que se impartirá en las aulas que ofrece el Espacio Maqua, donde hoy tanto la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, como Pilar Alcover, directora de los Institutos Nebrija del Español, les han dado la bienvenida. Ambas han reconocido que han logrado aunar una antigua aspiración de la ciudad con los intereses de la propia Universidad en una ciudad en la que pretende implantar un grado de Enfermería.

