Veintidós jóvenes franceses inauguran los cursos de español en Avilés con la Nebrija

Veintidós jóvenes franceses han inaugurado hoy los cursos de español para extranjeros en Avilés de la mano del Instituto Nebrija. Será una formación ... de un año que se impartirá en las aulas que ofrece el Espacio Maqua, donde hoy tanto la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, como Pilar Alcover, directora de los Institutos Nebrija del Español, les han dado la bienvenida. Ambas han reconocido que han logrado aunar una antigua aspiración de la ciudad con los intereses de la propia Universidad en una ciudad en la que pretende implantar un grado de Enfermería.

Pilar Alcover se ha felicitado por haber logrado sacar adelante este proyecto cuando las conversaciones comenzaron hace no más de un año. «Parece mentira que se haya podido poner en marcha en tan pocos meses», algo que ha sido posible gracias a que «el Ayuntamiento siempre se ha volcado». Según Alcover, Avilés es una «ciudad perfecta para un programa de inmersión», un método de aprendizaje que permite no solo conocer y perfeccionar el idioma sino también la cultura del país de acogida y de la ciudad.

Ha sido la alcaldesa Mariví Monteserín la que ha enumerado las bondades de Avilés, desde su tamaño a su oferta cultural, y ha reconocido que esa antigua aspiración de impartir cursos de español para extranjeros se había atascado, entre otros motivos, por la burocarica. «Cuando empezamos a hablar de los estudios superiores de Enfermería, les conté sobre este viejo proyecto (...) y fue una especie de flechazo», ha compartido la regidora, que también ha subrayado la apuesta de Avilés por la formación de jóvenes en diferentes disciplinas.