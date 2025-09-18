«Las discapacidades, todas ellas, pueden sumar mucho en el mundo del arte»

La diversidad en el mundo del arte, especialmente en el teatro y el cine, es aún limitada. No porque no existan artistas, sino porque ... las productoras «quieren vender», lo que a veces genera discrepancias entre quienes dirigen una obra y quienes la producen.

Por eso, cuando a la actriz Belén González del Amo le confirmaron su papel como protagonista en la obra de teatro 'La Gaviota', de Chéjov, junto a otros ocho actores con discapacidad, creérselo era complicado.

De recordarlo se encargó ayer la propia actriz junto al director Emilio Barrachina en una mesa redonda, dirigida por el periodista Saúl Fernández, en la Factoría Cultural dentro del festival DiversAvilés.

González del Amo rememoró las semanas que pasó preparando el papel y el casting previo, al que reconoce que se presentó con miedo, pero también con esperanza. «Yo no era actriz profesional y nunca me había enfrentado a una cosa así. Hice el casting de Nina y de Masha, me lo preparé y fue un casting muy cómodo», explicó.

Con los nervios de la primera vez y la incredulidad de haber conseguido el papel protagonista, González del Amo se embarcó en «un proceso intenso pero precioso» con el que no ha dejado de cosechar éxitos. «Con 12 años empecé a hacer teatro y siempre supe que me gustaba y que iba a hacerlo, pero nunca pensé que me podría dar de comer hasta que hice 'La Gaviota'», señaló la actriz.

Sin embargo, sus ganas de seguir dedicándose a la actuación no le apagan su vena reivindicativa que ayer sacó a relucir para pedir un teatro más accesible, con más audiodescripción y una mayor diversidad en los papeles y los actores, ya que «las discapacidades, todas ellas y de cualquier tipo, pueden sumar mucho en el mundo del arte».

«Me pregunto, si cuando piden una mujer de entre 20 y 30 años y llego al casting me dicen que no buscan una persona ciega ¿por qué no puedo hacer al menos el casting? ¿Por qué no puedo ser la imagen del anuncio de Nocilla, por ejemplo?», se preguntó respecto a la poca representación que perfiles como el suyo tienen aún en las producciones audiovisuales.

Sus preguntas trataron de ser respondidas por Emilio Barrachina, que señaló que en la mayoría de ocasiones lo que prima es que el producto sea rentable. En películas con grandes presupuestos no tenemos una persona invidente que llene las salas», un pensamiento por parte de las productoras que a su parecer «es un error». «Hay que trabajar en que los productores se den cuenta porque además va a ser mucho más real y mucho mejor para el resultado final, pero estamos en esa pelea», señaló sobre la inclusión de actores y actrices con discapacidades en papeles principales.

El director, que se encuentra sumergido en varios proyectos teatrales, realizó además una pequeña radiografía del estado actual del cine, que se encuentra en «un momento muy complicado. «El cine independiente está sufriendo mucho y hay que pasar por diversos aros», afirmó. Es por ello que, por el momento, seguirá centrado en el teatro con el que el 20 de noviembre estrenará en el Palacio Valdés la obra 'Le ordeno a usted que me quiera'. Pese a todos ambos demostraron ayer que las ganas, cuando hay un propósito, son el mayor motor.