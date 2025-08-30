Investigan un posible caso de intoxicación alimentaria múltiple en las fiestas de Avilés Al menos consta un parte en la Policía y varias personas acudieron a urgencias por malestar gastrointestinal tras comer en alguno de los puestos del Mercado Medieval de San Agustín

Alejandro L. Jambrina Avilés Sábado, 30 de agosto 2025, 23:51

En los últimos días se está investigando una posible intoxicación alimentaria múltiple que podría haberse producido durante las fiestas de San Agustín de Avilés. Según ha podido saber este periódico hay varios afectados que han sido atendidos en el Hospital Universitario San Agustín por una gastroenteritis aguda y la Policía Local ya ha recibido la primera denuncia que se tramitó el pasado 27 de agosto y sobre la que se abrió un acta.

Todos los afectados, que podrían ser más de treinta según las fuentes consultadas, remitieron síntomas de malestar gastrointestinal, con dolores abdominales, vómitos y procesos febriles. Todos ellos asocian el malestar al consumo de alimentos en varios de los puestos de comida que se instalaron en el Mercado Medieval durante las fiestas de San Agustín que se celebraron la pasada semana en Avilés.

Algunos de los afectados fueron atendidos en sus centros de salud, pero otros acudieron por Urgencias al Hospital San Agustín donde los servicios médicos observan similitudes en los cuadros clínicos de algunas personas y varias de estas, al relatar las posibles causas, apuntaron que habían comido previamente en un puesto del Mercado Medieval, versión que coincide en varios casos según ha podido saber este periódico a través de algunos de los afectados.

No obstante habrá que esperar a nuevas conclusiones médicas sobre la posible existencia de salmonelosis y a la investigación policial que se ha iniciado tras la primera denuncia. En caso de que se confirme que se trata de una intoxicación múltiple por salmonelosis, que es la principal hipótesis en estos momentos, debería actuar el servicio de epidemiología.

Responsabilidades

Cabe matizar que el Ayuntamiento de Avilés no es el responsable en un posible caso de intoxicación como este, si no que la responsabilidad recae en la empresa concesionaria que se encarga de organizar el mercado, contratar los puestos y vigilar que se cumplen las medidas de seguridad e higiene. De hecho, en el contrato de este año el propio Consistorio exigió a la empresa el cumplimiento de puntos tan específicos como que «los productos de alimentación no podrán, en ningún caso, estar expuestos directamente a la venta al público, deberán estar cubiertos con protectores vinílicos o similares que eviten el contacto físico. También deberá evitarse la radiación directa del sol sobre los productos alimenticios que estén a la venta». Estas son medidas que de hecho no se cumplieron en algunos puestos este año.

