La merma de horario y la inflación pasa factura al Festival de la Cerveza

El Festival de la Cerveza ha cerrado este jueves su vigésimo novena edición con el mismo regusto amargo que deja la protagonista de un certamen ... que siempre es garantía de éxito. Si bien no hay unanimidad, parece ser impresión general que tanto el número de visitantes como las ventas se han resentido. No lo suficiente como para que los expositores consultados pongan en duda su asistencia el año que viene, pero sí como para buscar causas y sacar conclusiones. Los participantes tienen claro que el adelantamiento de la hora de cierre y la situación económica general está detrás de esta contención del gasto que sin ser dramática sí ha sido evidente.

«Ha habido mucha gente, pero poca venta. Yo lo entiendo. No hay pasta» José Pérez Bocadillos y cerveza

José Pérez, que participa en este festival desde sus inicios, es voz autorizada y, en su opinión, este ha sido «el peor de los últimos años». «Ha habido mucha gente, pero poca venta. Yo lo entiendo. No hay pasta. Un sueldo no da para todo», reflexiona. A pesar de todo, volverá el año que viene con sus puestos de comida y cerveza (tiene tres) y bien provisto de entrecot, secreto ibérico y calamares, que son los ingredientes de sus bocadillos más populares.

«Ha seguido la tónica de los años anteriores, con mucha gente. Se nota que hay mucho turista, incluso de fuera de España» Ramón García Cárnicas La Braña

En Cárnicas La Braña no suscriben al cien por sus palabras o tal vez Ramón García no es tan crítico a la hora de valorar los siete días de certamen. «Ha estado bien. Ha seguido la tónica de los años anteriores, con mucha gente. Se nota que hay mucho turista, incluso de fuera de España», resume.

Reconoce, eso sí, que el hecho de empezar de viernes se notó porque hubo una menor afluencia. Y no es el único que lo señala. «El año que viene empieza en sábado», advierte Christian Álvarez, de la Cervecería Nurse. Será así porque, como recuerda Hugo Martínez, responsable del festival, «siempre lo hacemos del 8 al 14 de agosto» y esto, este año, cree que se ha percibido. En primer lugar por lo que señalan los hosteleros, porque la apertura cayó de viernes y eso diluyó la asistencia, pero también porque precisamente el primer fin de semana de 'la Cerveza' coincidió con la celebración de la fiesta de las piraguas, en Ribadesella, y el Xiringüelu, en Pravia. Son fiestas multitudinarias que arrastran visitantes de toda Asturias.

Él también tiene la impresión de que este año ha habido algo menos de público en el festival y, por lo que le comentan, también menos gastos. Pero, como siempre, advierte, no a todos les resulta igual. Aparte de las dos circunstancias apuntadas antes, cree que el adelantamiento del horario de cierre se ha notado y este menor consumo lo enmarca también en una tendencia general. «Hablando con los organizadores de otros festivales y también con distribuidores se comenta que este año no se está vendiendo igual», afirma. «No es nada grave», matiza a continuación, «en líneas generales estamos contentos».

La cervecería oventese El Lúpulo Feroz señala que este año el certamen ha estado «un poco más flojo por el horario». A pesar de eso, sigue siendo un festival muy arraigado porque «año tras año vemos las mismas caras e incluso vamos conociendo a los hijos de los clientes». También de Oviedo, Christian Álvarez, de la Cervecería Nurse, cree que «quizás se haya notado que se ha adelantado el cierre de la jornada porque no se vendía tanta cerveza a última hora», pero se muestra indulgente. «En realidad eso redunda en el descanso de todos, no solo de los vecinos, también en el nuestro», traslada.

Balance e impresiones aparte, hoy será día de recoger todo el material y despedirse de los compañeros hasta el año que viene, el año del treinta aniversario del festival.