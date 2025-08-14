El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El festival coincidió el fin de semana con dos de las romerías más populares de Asturias: las piraguas y Xiringüelu. Arnaldo García

La merma de horario y la inflación pasa factura al Festival de la Cerveza

La organización valora positivamente esta 29 edición en la que se ha intentado minimizar el ruido

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:14

El Festival de la Cerveza ha cerrado este jueves su vigésimo novena edición con el mismo regusto amargo que deja la protagonista de un certamen ... que siempre es garantía de éxito. Si bien no hay unanimidad, parece ser impresión general que tanto el número de visitantes como las ventas se han resentido. No lo suficiente como para que los expositores consultados pongan en duda su asistencia el año que viene, pero sí como para buscar causas y sacar conclusiones. Los participantes tienen claro que el adelantamiento de la hora de cierre y la situación económica general está detrás de esta contención del gasto que sin ser dramática sí ha sido evidente.

