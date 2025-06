LA VOZ DE AVILÉS premia la excelencia de cuatro trayectorias con pasado, presente y futuro

«El baloncesto es una herramienta de vida que sirve para educar»

Reconocida como una leyenda del deporte avilesino, Yolanda Mijares subió al escenario «con profunda gratitud» no solo «por el honor de recibir este premio», sino también «por la oportunidad de hablar de lo que para mí significa el baloncesto». Así, la entrenadora local quiso hablar, por encima de sus logros y trayectoria, «del baloncesto como herramienta de vida. Como un espacio donde cada pase, cada rebote, cada defensa... educa. Donde no se forman solo jugadoras o jugadores, sino personas», desgranó. Como entrenadora, su objetivo «nunca ha sido ganar partidos, aunque claro que competimos y lo intentamos. Mi verdadero propósito ha sido siempre formar equipo y eso empieza con la base más esencial: enseñar a mirar al otro como compañero». En ese sentido, «en el baloncesto el 'yo' cede paso al 'nosotros'. Es un deporte que, si se entiende bien, enseña a compartir, a confiar, a ceder el tiro por el pase, a correr por el otro, a celebrar la canasta que no metiste tú. Y cuando entreno niños y niñas, veo esa pureza intacta: no ven si su compañero es torpe, si falla tiros o si pierde balones. Sólo ven a alguien con quien jugar. A alguien con quien compartir la ilusión», asegura. Sin embargo, «a menudo ese juego limpio se ve enturbiado por quienes miran desde la grada. Por adultos que, sin mala intención, trasladan al juego sus propias expectativas y frustraciones. He escuchado frases como 'no se la pases a este, que la pierde', o 'no sirve, tira tú'. Y me duele. Porque cada vez que decimos eso, sin querer, le arrebatamos a nuestros niños y niñas algo muy valioso: la posibilidad de ver al otro sin prejuicios. Les quitamos la oportunidad de aprender a convivir, a colaborar, a respetar. Mijares aprovechó también su turno de palabra para «dar las gracias, a mis jugadoras y jugadores, con quienes he caminado en algún momento de mi vida. Su deseo de aprender, su curiosidad, su esfuerzo... me han 'obligado', de la mejor manera, a seguir formándome, a intentar crecer cada día un poco más para poder estar a la altura de sus necesidades. También las personas que me facilitaron mi labor como entrenadora, formando parte de mi equipo técnico. Gracias por exigirme ser mejor». Así, «siempre he sentido que debía devolver a la sociedad lo que el baloncesto me ha dado a mí. Ojalá haya sido capaz, aunque sea en una mínima parte, de hacerlo a través de quienes han compartido este camino conmigo. Gracias a quienes han creído en mí, a mi equipo, a mi familia, y a esta villa que tanto quiero. Este premio no es solo mío, es de todas las personas que creen en el deporte como una herramienta de transformación», concluyó.