Windar confía en comenzar a recuperar su carga de trabajo a principios de 2026
El director comercial de la empresa expone en el Pabellón de La Magdalena la situación de la empresa y el gran peligro «que supone la competencia desleal de China»
Avilés
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:35
Windar confía en recuperar a principios del próximo año su carga de trabajo, una vez que empiecen a resolverse las licitaciones internacionales para la construcción ... de nuevas plataformas para la generación de energía eólica marina en las que actualmente participa. «Son procesos con cláusulas de confidencialidad y no podemos desvelar más datos», explicó esta mañana Nacho Rodríguez, director comercial de la empresa, en su intervención en las primeras sesiones del Congreso Norte Renovables que se celebra en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena. De confirmarse los contratos, la compañía empezaría a superar el bache que actualmente atraviesa.
El directivo destacó el impacto de la modificación de las políticas de promoción de la energía eólica marina en Estados Unidos, que habían contribuido a una bajada de la demanda del 50% en dos años. Ahora mismo, las licitaciones se concentran en el norte de Europa, donde también existe una gran presencia de otras empresas. Con todo, el mayor riesgo es la entrada de empresas chinas. «No tenemos problemas en competir con ellos, pero queremos competir en igualdad», aseguró. Así, los recursos de los que disponen las compañías del país asiático les permite iniciar la construcción de instalaciones en Europa «incluso sin tener pedidos». También se encuentran con otros obstáculos, como la ausencia de aranceles a los productos terminados que importan esas empresas desde China.
Nacho Rodríguez también reivindicó que se activasen los proyectos previstos en España, ya que no salen licitaciones a pesar de las previsiones. Rodríguez recordó que Windar también está incorporando a su actividad otras áreas de producción para poder resistir mejor crisis de mercado como las actuales. Además, aludió al proceso de revisión de los costes de la energía que puede reanimar el interés de los inversores por el sector.
Rodríguez expresó su confianza en recuperar la actividad el próximo año, lo que acelerará el proceso de transformación de la antigua fábrica de Alcoa, aunque Windar no se encuentra parada y esta mañana recordó que ya se había retirado toda la maquinaria de la antigua aluminera y residuos existentes.
El puerto, dispuesto a mantener su liderazgo en el sector de las energías renovables
El presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, recordó como las instalaciones locales se habían convertido en un referente en el sector en el norte, una posición por la que quieren competir otras autoridades portuarias de España, aseguró en su intervención. «Somos uno de los puertos más importantes del Cantábrico en la eólica marina y y terrestre, gracias a que Windar inició un proceso sobre el sector y el puerto tenía la infraestructura disponible», recordó. El presidente de la Autoridad Portuaria declaró que otros puertos, como Gijón o La Coruña, quieren incorporarse a este sector, por lo que habrá una competencia frente a la que se está preparando la Autoridad Portuaria. Así, recordó los cambios físicos en el puerto, como la incorporación de 80.000 metros cuadrados en el desarrollo del convenio de El Estrellín para reforzar la actividad de esas empresas.
Santiago Rodríguez Vega también recordó la importancia del sector para el puerto, ya que en los últimos años han movido unas 18.000 piezas, incrementando el valor de la mercancía que se exporta del puerto. El presidente de la Autoridad Portuaria destacó que empresas como Asturfeito o Idesa impulsaban el sector junto con Windar, lo que aumentaba el potencial industrial de la comarca.
