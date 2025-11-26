El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nacho Rodríguez, durante su intervención. Juan Carlos Román
Congreso Norte Renovables

Windar confía en comenzar a recuperar su carga de trabajo a principios de 2026

El director comercial de la empresa expone en el Pabellón de La Magdalena la situación de la empresa y el gran peligro «que supone la competencia desleal de China»

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:35

Windar confía en recuperar a principios del próximo año su carga de trabajo, una vez que empiecen a resolverse las licitaciones internacionales para la construcción ... de nuevas plataformas para la generación de energía eólica marina en las que actualmente participa. «Son procesos con cláusulas de confidencialidad y no podemos desvelar más datos», explicó esta mañana Nacho Rodríguez, director comercial de la empresa, en su intervención en las primeras sesiones del Congreso Norte Renovables que se celebra en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena. De confirmarse los contratos, la compañía empezaría a superar el bache que actualmente atraviesa.

