'Solo pienso en ti' abre la cita con el cine documental de In-Edit

El estreno en Asturias del largometraje 'Solo pienso en ti' (2025), protagonizado por el cantautor Víctor Manuel y dirigido por Hugo de la Riva ... , abría ayer una nueva edición del Festival de Cine Documental de Música In-Edit que proyectará en distintos espacios del Centro de Cultura Antiguo Instituo y la Escuela de Comercio una cuidada selección de filmes musicales de no ficción.

La programación sigue hoy (18 horas) con el pase en el salón de actos de la Escuela de Comercio del documental 'Soundtrack To a Coup d'Etat' (2024) de Johan Grimonprez, que viaja a los convulsos 60 de la Guerra Fría, la descolonización y la lucha por los derechos civiles de la mano de artistas claves de la música jazz. Le seguirá en la misma sala (21 horas) 'This is a film about The Black Keys' (2024) de Jeff Dupre, un retrato del dúo formado porDan Auerbach y Patrick Carney.

Los pases del fin de semana se trasladan al Antiguo Instituto y así el sábado 17 al mediodía se proyectará 'Scream of my blood: A Gogol Bordello Story' (2023) Nate Pommer y Eric Weinribe, sobre el artista gypsy-punk Gogol Bordello. A las 13 horas, habrá una sesión vermut con Dj Kairós Arrieta en el Zephir Bar y, a las 18 horas, podrá verse en el CCAI el filme 'Mogwai. If the stars had a sound' (2024) de Anthony Crook, sobre la banda escocesa de ese nombre. Cerrará la jornada la proyección a las 21 horas de 'The Stones and Brian Jones' (2023) de Nick Broomfield –autor también de filmes como 'Kurt & Courtney' o 'Marianne & Leonard'–, considerado el documental más completo sobre la historia del fundador y malogrado líder de los Rolling Stones , Brian Jones.

El festival llega a su fin el domingo 18 con la proyección a las 12 horas en el salón de actos del CCAI del largometraje 'Elis & Tom, só tinha que ser com você' (2022), dirigido a dos manos por los brasileños Roberto de Oliveira y Jom Tob Azulay, en el que se relata el encuentro en Los Ángeles en febrero de 1974 entre los cantantes Tom Jobim y Elis Regina para grabar el que se convertiría en un álbum clásico de la bossa nova. El broche final lo pondrá el Dj Antón Arrieta en una nueva sesión vermut en el Zephir Bar.

Las entradas para todas las proyecciones son gratuitas y deberán adquirse mediante reserva en la web del Festival In-Edit y sin esperar mucho, toda vez que algunos pases ya han agotado las localidades.