El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Senén Morán, José Gallego, José A. Martínez, Rubén Cueli, Paco Orejas y David Moro. Arnaldo García

Despedida con buen sabor de boca a una gran feria taurina en Gijón

La afición hacía un balance positivo de todo lo que han dado de sí los festejos de una Semana Grande que ayer se despedía con un cartel final de lujo, encabezado por Manzanares y Talavante

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:43

Con buen sabor de boca se despedía este domingo la afición de una Feria de Begoña llena de momentos dignos de recordar y valorada ... muy positivamente entre quienes pudieron disfrutarla en toda su plenitud. A falta de ver el espectáculo que iba a dar la última corrida, con un cartel de primera, en los exteriores de El Bibio se aguardaba el inicio del festejo con más alegría compartida que nostalgia por el fin de las tardes de esta Semana Grande.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  2. 2 Asturias, asedidada por el fuego de oriente a occidente: desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  3. 3 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  4. 4 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  5. 5 Asturias, con ocho fuegos activos, lucha por salvar sus entornos naturales
  6. 6 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  7. 7 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  8. 8

    La defensa del joven acusado de violación durante la Semana Grande de Gijón afirma que «no hay pruebas objetivas»
  9. 9 «Si las llamas llegan a la Pornacal, adiós», dicen los vecinos de Villar de Vildas, en Somiedo
  10. 10

    El Consistorio de Carreño abrirá en Perlora un albergue público, con cafetería y restaurante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Despedida con buen sabor de boca a una gran feria taurina en Gijón

Despedida con buen sabor de boca a una gran feria taurina en Gijón