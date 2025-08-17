Despedida con buen sabor de boca a una gran feria taurina en Gijón

Con buen sabor de boca se despedía este domingo la afición de una Feria de Begoña llena de momentos dignos de recordar y valorada ... muy positivamente entre quienes pudieron disfrutarla en toda su plenitud. A falta de ver el espectáculo que iba a dar la última corrida, con un cartel de primera, en los exteriores de El Bibio se aguardaba el inicio del festejo con más alegría compartida que nostalgia por el fin de las tardes de esta Semana Grande.

Dos abonadas de arraigo en la plaza, las gijonesas María Jesús Bango Menéndez y María Jesús Valdés Bango, expresaban su particular balance: «Muchísima gente, impresionante, cada vez más aforo y muy agradable todo. Una pena no ver a Morante, pero son gajes del oficio, hay que pensar también lo que se exponen y hasta dónde tienen que llegar. Y nos parece fantástico que haya habido mucha variedad. Esperamos ya la próxima feria con toda la ilusión del mundo», manifestaban.

Desde Valladolid, Celia Rodríguez, Arturo Acebes y su hija Celia acudían a Begoña por primera vez, recién llegados de la Feria de San Sebastián: «Estamos siguiendo a Manzanares, ayer cortó dos orejas, aunque no salió a hombros porque allí tienen que ser del mismo toro. Estuvo muy bien, a ver aquí que tal se presenta la tarde. Nos gustaría volver el año que viene», revelaban.

Otro aficionado debutante en los tendidos de El Bibio, el valenciano Pepe Bañús, junto a su primo Alejandro Bañús, Rosa Miralles y Susana Trigo, se mostraba encantando de lo visto en la plaza gijonesa: «Soy de Algemesí abonado allí de toda la vida. Es la primera vez que vengo y me quedé maravillado por el ambiente que hay y el purismo de la afición», confesaba.

En animada tertulia, Senén Morán, José Gallego, José Antonio Martínez, Rubén Cueli, David Moro y Paco Orejas, hijo, asentían al último de ellos: «Una feria muy interesante, pese a algún fallo en los aceros. Ayer fue un día cumbre, con Juan Ortega sublime. La corrida de La Quinta, muy brava. Contentos del resultado, bueno y equilibrado, el que Gijón pide», valoraba la opinión del entendido, compartida en el ambiente general del último festejo de esta gran Feria de Begoña.