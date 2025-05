Barry B. es Gabriel Barriuso, un talento emergente de Aranda del Duero que lleva desde 2021 en la música y lo está petando con ... su disco 'Chato', publicado el pasado año. Este sábado 24 estará en el recinto ferial Luis Adaro en el festival Vibra Mahou, compartiendo escenario con Shinova, Zahara, Sexy Zebras, Niña Polaca y Los Acebos. Antes ha querido desvelarnos las claves de su proyecto musical.

-Sé que no le gustan las etiquetas, pero si tuviese que escoger alguna que le identifique ¿cómo se definiría?

-Un artista que hace lo que le gusta en cada momento. Si me apetece hacer una canción de disco la haré y si me apetece un rap, lo mismo, aunque seguramente peor porque no soy tan buen rapero. Por eso prefiero no clasificarme, porque siempre vas a sacar una canción que a lo mejor es totalmente distinta a la anterior, aunque yo diría que las mías todas entran dentro de las canciones populares, o sea que soy un artista pop.

-En sus temas hay bases de ritmos urbanos pero también conecta con el sonido de banda de siempre. ¿Es parte de ese juego a hacer lo que le apetece?

-Nací y crecí escuchando canciones del brit pop y rock, el rollo mod y eso se asentó muy fácilmente en mí, de manera que todo lo que hago aunque tiene tintes de lo que es actual, siempre se acaba combinando con ese sedimento del pop y el rock británic. Supongo que es inevitable.

-¿Cómo ha sido la experiencia de sacar su disco 'Chato' e ir presentándolo en los escenarios?

-Ha sido una evolución que al principio fue un poco esquiva y que se ha vuelto ya algo más exponencial. No me esperaba que se fueran a llenar las salas, el disco me gustaba porque lo he hecho yo y aposté por él pero no era nada megamainstream, no tenía un nicho concreto que me pudiera identificar, al final eso ha jugado a mi favor y lo que veo es que a la gente le molan las canciones, es un sonido que parece que ha calado un poquillo y las salas se van llenando, a los festivales acude gente. Y es verdad que todo lo hicimos pensando en el bolo, que hubiera show y eso la gente lo aprecia y se lo pasa bien.

-¿Dónde se siente más cómodo en las salas o en los festivales?

-Como seguridad, sin duda la sala, es tu casa y tú mandas, han venido a verte, se saben las canciones porque se han comprado la entradas y quieren cantarlas la mayoría de las veces, y ese momento es acojonante. Pero la movida de que vaya gente nueva a un festival y acabe saltando y liándola, esa sensación es aún mejor que cuando en la sala te va bien.

-¿Se ha formado ya un perfil del tipo de gente que le sigue?

-Buah, es que hay de todo. Está el chaval o la chavalita de 18 años hasta la pareja de 35 o de 40. Creo que tengo un público muy variado, agradecido, que le mola lo que hago. Y la media sería 25-35, más o menos mi edad.

-Sus letras son muy directas, ¿qué importancia les da?

-Muchísima, creo que le podría dar un 80 sobre 100, el público se quiere sentir identificado con algo que te haya pasado y puede ir acompañado de buenas melodías, pero cuando cala la letra, ahí es donde ya has entrado en el cerebro del oyente. A mí me pasa, cuando encuentro una letra con la que me siento identificado estoy una temporada en que no me la puedo quitar de la cabeza.

-¿Cómo suele componer los temas?

-La mayoría de las veces son ideas en casa o que he hecho con gente de confianza y suele ser primero la melodía y luego ya ir adaptando la letra a las melodías que se hayan hecho. Ahí viene la parte difícil, que es adaptar el castellano a una melodía en la que en inglés sería superfácil, porque le da mil vueltas y hay palabras de una sílaba que te valen para muchas cosas. En español no te suele pasar sin que suene pobre, por eso es un momento bastante duro, por así decirlo.

-Aunque Barry B. es un proyecto en solitario, en sus directos no lo está. ¿Qué veremos en Gijón?

-Sí, estamos creando una especie de familia, una banda. Una de las cosas más importantes es tener gente de confianza a tu alrededor y que entienda tu movida para que luego el directo salga como un pepino, porque se ponen todas las cosas en común y si tienes un equipo, lo cuidas y lo quieres todo sonará e irá mejor. Y ahora sí, es full banda. De pequeño tenía una de rock y cuando estuve en la fase de Dj me lo pasaba muy bien pero no sentía la fuerza que sentía con la banda. Y es acojonante, me lo paso que flipas en el escenario. En Gijón que se preparen porque vamos a ir con todo.