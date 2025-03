«'Godspell' es un espectáculo que te hace vibrar»

'Godspell' ya está en capilla. El jueves llega al Teatro Jovellanos de Gijón para quedarse hasta el domingo el musical producido por ... Antonio Banderas y Emilio Aragón, que dirige este último. Alberto Ladrón de Guevara es uno de los protagonistas de esta historia que conduce al Evangelio, a la esperanza y a muchos otros horizontes vitales.

–Da la sensación de que 'Godspell' es un chute de energía y esperanza. Defínalo usted.

–Es un espectáculo que te hace vibrar y una experiencia multidisciplinar. El público lo que recibe es un conjunto de sentimientos que hacen que esté muy atento a lo que pasa durante el espectáculo y que cuando sale de allí reflexione o simplemente lo haya pasado bien. Pero lo importante es que les haya hecho vibrar.

–O sea, se llevan deberes a casa.

–No tiene una pretensión concreta sino que hay un montón de posibilidades y todo el mundo tiene cabida en el espectáculo.

–Decía Emilio Aragón que es muy exigente para ustedes.

–Sí, al final nos pone a los intérpretes en un reto constante. Estamos todo el rato en escena, tenemos que cantar, bailar, actuar, y marca de la casa, de Emilio Aragón y Antonio Banderas, hay más disciplinas, hay magia, marionetas, vodevil, incluso algo de circo. Eso nos obliga a estar muy concentrados todo el tiempo, con la escucha activa por parte del resto de los compañeros, y hay que estar en forma, descansar, beber agua y estar a tope para que en todas las funciones el público pueda recibir el máximo.

–¿Los intérpretes de musical son casi deportistas de élite?

–Yo fui nadador durante muchos años y un poco la rutina que tenía en aquel momento, de descanso, de hidratarme, de comer bien, de estar siempre en forma, la he extrapolado al mundo de la interpretación. Sigo una rutina muy concreta para estar al máximo.

–¿Qué nivel de exigencia tiene en los planos actoral y musical?

–Es uno de los proyectos más exigentes a nivel actoral de los que he estado, es una obra en la que la base es la interpretación y a partir de ahí se construyen el resto de las disciplinas, ya sea con el movimiento o la música. Es el pilar fundamental. Y luego Carmelo Segura, que ha hecho el movimiento, ha sido muy inteligente a la hora de crear la coreografía de todos los personajes para jugar a favor de la obra, porque tener que estar cantando, moverte y después interpretar un texto supone que hay momentos que no tenemos espacio para respirar y descansar. Stephen Schwartz hace unas partituras que son una maravilla, pero son duras porque hay mucha diversidad de armonías.

–La preparación tuvo que ser dura por lo que cuenta.

–Sí, fue un montaje bastante complicado, en cuanto que teníamos que engrasar muchas disciplinas y en muchas de las escenas estamos muchos actores y actrices involucrados en el mismo momento. Por esa razón el juego del tempo que siempre Emilio nos marcaba fue de las cosas que trabajamos con más ahínco. Es una obra en la que hay mucho movimiento y hay que ser muy concretos para que el público lo pueda entender. Fue un proceso muy divertido también, porque al final es un juego escénico, somos diez actores en escena todo el rato y lo pasamos muy bien. La magia fue poder crear un grupo humano en el que la química que hay en escenario está también detrás. Es una obra que resalta los valores de la comunidad y nosotros hemos creado nuestra comunidad donde todos estamos seguros, donde podemos dar la mano al que tenemos al lado y eso lo disfrutamos muchísimo.

–Antonio Banderas y Emilio Aragón, dos pesos pesados.

–Con Antonio no he tenido la suerte de trabajar, pero los compañeros que sí estuvieron con él en Málaga nos han transmitido que, aparte de ser un maestro, es una persona humana, terrenal, con los pies en el suelo. De Emilio diría que, aparte de ser un maestro de la comedia y el espectáculo, es una gran persona y ha creado un espacio para que todo el mundo pudiera decir las cosas como las sentía, dejando el espacio para el error y para el cambio. Yo me llevo sobre todo ese dominio que tiene del tempo de la comedia, que es uno de los pilares fundamentales del espectáculo, y estoy agradecido de todo lo que he pedido compartir con él.

–Hábleme de sus personajes.

–Intepreto a Judas y a San Juan Bautista, y es la dualidad del ser humano, la luz y la oscuridad. Hemos querido aterrizarlos en el mundo actual y dotarlos de una humanidad para separarnos de la caricatura que puede tener la sociedad en su imaginario y hemos tenido muy claro cuál era la línea de pensamiento de cada uno de los personajes. En mi caso, yo tengo un momento muy concreto para hacer el cambio y se tenía que entender muy bien. Tenía que transitar desde una verdad, no podía ser algo inverosímil o simplemente un cambio de personaje. Había que trazar muy bien esa línea. Ha sido muy enriquecedor como intérprete. Quisimos trabajar en los matices, en los grises del ser humano. Todos somos juez y verdugo en función de cómo se nos mira, nada es bueno ni malo en un 100% y hemos querido buscar esa amalgama.

–¿Disfrutan la gira?

–Imagínate, un grupo de actores jóvenes viajando por toda España... Acumulamos mil anécdotas.

–Menudo nivelazo del musical en España.

–Los últimos años en España está habiendo un boom, no solo en Madrid, en el resto de comunidades se están abriendo las opciones y la gente tiene muchas posibilidades a nivel de danza, de teatro gestual, también en las producciones audiovisuales... Ha habido una conjunción perfecta con las ganas del público de consumir producto local y de poder ver historias que han visto en televisión y libros, pero que ahora hacen intérpretes en su propia lengua. Faltaría un poco más de producción propia, en cuanto a contar historias que sean más de nuestra cultura o que nos puedan tocar más cerca. Todavía ahí podemos apostar más por nuestros autores. Hay muchas historias por contar que nos harán todavía crecer como país y cultura a nivel internacional.