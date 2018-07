El rey del trap arrasa en Gijón Bad Bunny, durante su concierto en el Gijón Life. / FOTOS: PALOMA UCHA Bad Bunny se coronó ayer en el parque de los Hermanos Castro ante más de 5.000 personas con su único concierto en Asturias GLORIA MARTÍNEZ Martes, 24 julio 2018, 00:14

Recién llegado del festival mundial de techno más conocido del mundo, Tomorrowland, y con polémica incluída en las redes sociales por su participación en el espectáculo, Benito Antonio Martínez Ocasio (San Juan, Puerto Rico, 1994), más conocido como Bad Bunny (Conejo Malo), revolucionó el parque de los Hermanos Castro en la cuarta jornada del Gijón Life. Más de cinco mil personas disfrutaron de un concierto que comenzó a las 23 horas para presentar su gira actual, 'La nueva religión tour', donde no faltaron los últimos éxitos musicales del reguetón y del trap.

Con una escenografía que incluía cuatro cañones de fuego y un amplio despliegue de pantallas, el puertoriqueño arrancó con su última canción, 'Estamos bien', anticipo de un concierto en el que el público, predominantemente joven, fue a gastar la suela de sus zapatos hasta bien entrada la madrugada. Siguió con 'Diles', el título con el que alcanzó el estrellato hace poco más de dos años. 'Solas', dedicada a «todas las mujeres a las que el novio dejó solas esta noche» fue su siguiente canción, que interpretó con incansables paseos por un escenario cargado de pequeñas luces que hacían que pareciera una discoteca al aire libre. «Quiero que sepan que he practicado 100 veces la palabra Gijón porque me cuesta mucho pronunciarlo», concedió al público este cantante que hace dos años trabajaba en un supermercado como empaquetador y que se ha convertido en un icono mundial en el ámbito del rap, el hip-hop y el trap en español, como demostró ayer en Gijón. Aunque la música es su pasión desde muy pequeño, Bad Bunny saltó a la fama en 2015 cuando el productor musical Luian Malavé lo descubrió y lo llevó a su sello discográfico 'Hear This Music'.

Durante estos últimos tres años, el puertoriqueño ha sacado prácticamente un nuevo 'hit' cada mes, como solista o con colaboradores mundialmente conocidos como Maluma, J. Balvin, Prince Royce, Nicky Jam, o Becky G. Con esta última creó dos de los éxtios más sonados en la actualidad, 'Sin Pijama' y 'Mayores', que ayer hicieron vibrar a Gijón. Tampoco se dejó en reserva una de sus canciones conocidas, 'Sensualidad', cuyo lanzamiento, que cumple su primer aniversario, fue todo un éxito, y que ya acumula más de 600 millones de visitas en Youtube.

'Original', otro de sus éxitos junto a Arcángel, que salió hace solo tres semanas, fue una de las canciones más cantadas por el público que disfrutaba de una noche de verano con amigos y familiares. Y es que, los menores debían ir acompañados de un adulto y rellenar una autorización paterna para entrar. Otros de los temas previstos para ser cantados a pleno pulmón eran 'Chambea', 'Dime si vas a volver', 'Soy Peor', 'Dime si te acuerdas' y 'Amorfada', esta última una balada que es tendencia mundial desde hace cinco meses, cuando salió a la luz. Un concierto en el que el público, que no paró de cantar un repertorio que se sabía al dedillo, disfrutó intensamente con el ritmo del rey del trap.