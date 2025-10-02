Óscar Camps, director de Open Arms: «La ciudadanía debe movilizarse por Gaza»

Estaban todos los ojos puestos en Gaza en la tarde en la que arrancaba el Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias, que abría ... ayer sus exposiciones, encuentros y conferencias para poner en valor el trabajo de aquellos que con su cámara cuentan al mundo lo que está pasando en lugares donde, si no, reinaría el silencio. Entre los participantes de las jornadas está Óscar Camps, fundador y director de la ONG Proactiva Open Arms, que hoy participa en una mesa redonda sobre cine, periodismo y derechos humanos (19 horas) junto al cineasta Fernando León, la guionista Lola Salvador y la periodista Patricia Simón.

«La ciudadanía debe movilizarse por Gaza», expresaba ya en Gijón preocupado por las noticias que le llegaban en directo desde la Global Sumud Flotilla. «A estas alturas, todos sabemos ya que no nos podemos fiar de Israel». Lo dice quien conoce de primera mano la situación, pues hace un año uno de sus convoys fue víctima de un bombardeo mientras intentaba entrar en la franja con ayuda humanitaria. «Estábamos descargando alimentos y perdieron la vida siete personas», lamentaba.

La ONG que dirige comenzó su andadura en las aguas del Mediterráneo en un momento en el que la forma de mostrar al mundo lo que estaba pasando era especialmente relevante. A bordo de las 121 misiones que han realizado viajan siempre dos periodistas; uno de ellos, fotógrafo. Y en lo personal, Camps también es consciente del poder de las imágenes: confiesa que fue la foto del pequeño sirio Aylan Kurdi ahogado en la orilla en 2015 «lo que me arrancó del sofá de casa», lo que le dio ese impulso que le faltaba para «coger mis ahorros y plantarme en Grecia con un grupo de socorristas para ayudar». Con la gravedad de quien ha visto la tragedia del Mediterráneo con sus propios ojos, considera que esta «no existiría a nivel público si no hubiéramos podido documentar lo que ocurre». En presente, porque sigue ocurriendo. «Aunque ya apenas sea noticia, sigue habiendo naufragios y sigue habiendo muertos, más de 35.000 en estos últimos diez años». Es otro «genocidio estructural», y «si hay presencia de medios e imágenes, es mucho más difícil de negar».

Mañana finalizarán los actos de este nuevo encuentro de fotoperiodistas en Asturias. En la mente de todos y, ayer especialmente en la de los asistentes a la presentación del Archivo Covid, estuvo presente una de las pioneras dela profesión en nuestra región: nuestra compañera Purificación Citoula, por quien se guardó un sentido minuto de silencio.