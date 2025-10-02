El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Óscar Camps en el paseo de Begoña, frente a la fotografía de un rescate en el Open Arms. Ricardo Bastos

Óscar Camps, director de Open Arms: «La ciudadanía debe movilizarse por Gaza»

El activista estará esta tarde en una mesa redonda dentro del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:27

Estaban todos los ojos puestos en Gaza en la tarde en la que arrancaba el Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias, que abría ... ayer sus exposiciones, encuentros y conferencias para poner en valor el trabajo de aquellos que con su cámara cuentan al mundo lo que está pasando en lugares donde, si no, reinaría el silencio. Entre los participantes de las jornadas está Óscar Camps, fundador y director de la ONG Proactiva Open Arms, que hoy participa en una mesa redonda sobre cine, periodismo y derechos humanos (19 horas) junto al cineasta Fernando León, la guionista Lola Salvador y la periodista Patricia Simón.

