'OT 2018': La campaña para hacer favorito a Carlos Right revienta las redes sociales Carlos Right podría ser favorito en la gala 7 de 'OT 2018'. / Tve1 Los usuarios defienden que el repertorio está hecho para que sea nominado CARLA COALLA Jueves, 1 noviembre 2018, 23:55

Si hace unas semanas era Sabela la que acaparaba las redes sociales de 'OT 2018', porque los usuarios criticaban a la dirección del programa que los temas que le daban a la gallega eran los menos agradecidos, y se proponían hacerla favorita, ahora le ha tocado el turno a Carlos Right. El joven se ha salvado esta semana de las nominaciones gracias a 'Lucky', ya que el jurado puntualizó que les había encantado «su voz en inglés», motivo de que sus fans se hayan puesto en pie de guerra por el tema que le ha tocado defender esta semana, «Contamíname», de Pedro Guerra, junto a Alba Reche.

Así, desde las redes sociales han comenzado a impulsar una campaña para hacer favorito a Carlos Right en la próxima gala de 'OT 2018', con la que proponen «descolocar al jurado». Los espectadores defienden que sus temas son siempre nominables, además de que es el único que aún no ha cantado en solitario, a excepción de cuando ha luchado por no ser expulsado de la Academia de Operación Triunfo.

Lo cierto es que no es la primera vez que Carlos Right es el protagonista de los comentarios de los usuarios de las redes sociales. Cuando estaba nominado con Dave, muchas voces se alzaron en su contra, ya que los espectadores consideraban que lo estaban votando para que se salvase por su supuesta relación con Julia, y no por sus actuaciones en 'OT 2018'. En esa ocasión, se salvó de la expulsión. ¿Serán capaces ahora sus seguidores de salvarlo de la nominación convirtiéndolo en el favorito de la gala 7?